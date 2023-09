Quattro in pole per un’Ancona più frizzante Peli, Saco, Kristoffersen e Gavioli: arruolati

Dutu ancora out, Pellizzari e Paolucci recuperabili per la partita con il Gubbio. E’ questo, in sintesi, il responso del ritorno al lavoro dell’Ancona, ieri mattina al Paolinelli, e degli esami cui si sono sottoposti i giocatori usciti più malconci dal confronto di Chiavari. Il bollettino medico emesso ieri dalla società parla chiaro: il difensore Dutu, reduce da un problema al flessore, si è sottoposto ad ecografia, gli esami strumentali non hanno evidenziato lesioni. Tornerà contro il Pineto. Con il Gubbio, dunque, non ci sarà. Pellizzari ha una lieve fascite plantare ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

A Chiavari Paolucci in uno scontro di gioco ha riportato una ferita alla nuca che ha richiesto dei punti di sutura. Il centrocampista ha lavorato regolarmente con il gruppo con un vistoso turbante e sarà dunque a disposizione per la gara con il Gubbio. Ma Donadel, per questa settimana di preparazione all’atteso esordio al Del Conero e, dunque, per la partita di sabato, avrà a disposizione anche Peli che ha scontato la giornata di squalifica rimediata nello scorso campionato, e Saco, che ieri s’è unito ai compagni per il primo allenamento in biancorosso. Una settimana di lavoro per lui, una in più per Peli, così come per Gavioli, Kristoffersen, Clemente e Macchioni, gli ultimi arrivati in casa Ancona che hanno ancora bisogno di tempo per inserirsi al meglio negli ingranaggi del gioco di Donadel. Saranno loro gli "acquisti" più importanti in vista della sfida contro il Gubbio: Peli, Saco, Kristoffersen e Gavioli, quattro giocatori in più a disposizione per l’atteso esordio casalingo di sabato pomeriggio, forze fresche, giocatori da poter inserire nell’undici di partenza come a partita in corso, quando serve. L’organico biancorosso, grazie anche agli ultimi innesti, come quello di Saco giunto poco prima del gong di chiusura del calciomercato, sembra in possesso di quella duttilità invocata e inseguita da Donadel, con molti giocatori capaci di ricoprire più ruoli e altri dotati anche di grande fisicità, come Kristoffersen, Saco e Nador. Per un’Ancona imprevedibile e capace di fronteggiare ogni situazione. Dopo il buon inizio di Chiavari l’Ancona sabato andrà a caccia di conferme contro un’altra squadra considerata tra le migliori del girone, la prevendita dei biglietti per la partita è cominciata e in città cresce l’attesa per questo debutto interno. Intanto sarà Luca Cherchi di Carbonia l’arbitro di Ancona-Gubbio (lo scorso anno diresse anche Ancona-Siena 1-1), con lui gli assistenti: Davide Conti di Seregno e Luca Landoni di Milano, quarto ufficiale Guido Verrocchi di Sulmona.

Giuseppe Poli