Quattro talenti "osservati speciali" in casa del Perugia

Quattro giovani talenti della Giovane Ancona al Centro Sportivo Paolo Rossi. Un San Valentino all’insegna dell’amore per il calcio per i giovani biancorossi Girolomini, Togni, Cingolani e La Tegola, tutti classe 2010, "osservati speciali" in una due giorni di allenamenti e partite su invito dell’ A.C. Perugia. Emozioni, e non solo per lo stage, ma anche per la frase "Non importa da dove veniamo ma dove vogliamo arrivare. Credete nei vostri sogni e fate di tutto perché si avverino" che campeggia bianca su sfondo rosso all’ingresso del Centro Sportivo dedicato al mito del calcio pronunciata tanti anni fa da un certo Paolo Rossi. Non poteva mancare la foto ricordo con accanto, sorridenti, il poker di giovani calciatori. Per un’esperienza che non dimenticheranno. "Dopo l’amichevole di qualche settimana fa – conferma Marco Impiglia, allenatore della Giovane Ancona – lo staff tecnico del Perugia, società con la quale si è instaurato un buon rapporto, anche grazie all’approdo di Andrea Giordani e Gianmaria Verdini, ha ritenuto opportuno approfondire la conoscenza di qualche nostro ragazzo e siamo stati stati chiamati a effettuare uno stage tecnico e un’ amichevole contro una formazione romana. Per i ragazzi è stata una bella emozione vestire la casacca di un club dal grande blasone".