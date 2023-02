Questa sera c’è la sfida tra Castelferretti e Lube

Stasera si concluderà la sedicesima giornata con la sfida tra Castelferretti e Lube Civitanova. A proposito di Castelferretti. La Sabini sabato sarà impegnata nel derby di Osimo con i senzatesta che si confermano sul podio del girone. B maschile (girone E), 16^ giornata. Oggi (ore 21): Castelferretti-Lube Civitanova. Altri risultati: Castellana Grotte-Modugno 0-3, Turi-San Giovanni in Marignano 3-1, Montorio-Volley 79 Civitanova 3-2. Classifica: Molfetta 45; Turi 40; Osimo 36; Potentino 33; macerata e Ancona 28; Montorio e Castelferretti 23; Modugno 18; Loreto 16; San Giovanni in Marignano 15; Lube Civitanova 12; Volley 79 Civitanova 9; Castellana Grotte 7. Prossimo turno (17^ giornata). 250223: Osimo-Castelferretti (ore 17:30), Ancona-Lube Civitanova (ore 17:30), Volley 79 Civitanova-Potentino, San Giovanni in Marignano-Molfetta, Castellana Grotte-Montorio. 260223: Loreto-Macerata (ore 17), Modugno-Turi.