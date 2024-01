Questa sera ospite al Milan Club. Le istantanee di Altafini. Campione per sempre

Un campione del mondo con il Brasile e d’Europa con il Milan stasera a Castelfidardo.

Josè Altafini sarà protagonista nella città fidardense ospite del Milan Club locale, per un incontro e presentazione del suo libro ‘’Istantanee di un campione’’. ‘Grandissimo successo con sold out per il club’’ fanno sapere dal consiglio direttivo. Un’iniziativa riservata ai tanti soci del sodalizio rossonero. L’appuntamento è fissato alle ore 20 nella sede del club in via Donizetti.

Dopo la presentazione del libro seguirà un apericena in sede e i presenti potranno scattare una foto ricordo con l’ex attaccante brasiliano, classe 1938, oltre che avere la possibilità di acquistare una copia del libro con dedica personalizzata del campione.

Che ha vinto il mondiale con il Brasile di Pelè e fu campione d’Italia e d’Europa con il Milan, la prima squadra italiana a vincere la Coppa più importante con Altafini che realizzò una doppietta nella finale contro il Benfica giocata a Wembley nella stagione 1962-1963.