"Questa squadra può vincere contro chiunque Dobbiamo dare una risposta a società e tifosi"

Con le sue dieci reti nella stagione regolare Alessio Di Massimo è uno dei protagonisti in biancorosso da cui squadra e società si aspettano ancora tanto in chiave playoff. A cominciare da giovedì contro la Lucchese. Alessio Di Massimo, che stagione regolare è stata per lei?

"A livello personale sono contento, però se riguardo tutte le partite saltate tra infortuni e squalifiche vedo che posso fare ancora molto di più: l’infortunio al piede mi ha limitato".

Come considera finora il campionato dell’Ancona? Poteva fare di più?

"Positiva. Abbiamo dimostrato che possiamo battere chiunque, ma anche che possiamo perdere con chiunque. L’aspetto mentale sarà decisivo per chiudere i playoff nel migliore dei modi. Sono molto fiducioso, conosco bene i miei compagni, siamo tutti sul pezzo per provare a vincere qualsiasi partita. A cominciare da giovedì. Certo che avremmo potuto fare meglio, intanto avremmo potuto evitare di perdere tanti punti per strada, ma siamo una squadra che crea molto e concede anche qualcosa agli avversari". Che impressione le ha fatto Marco Donadel al suo arrivo?

"Mi ha sorpreso come s’è presentato, molto umile, sempre disponibile, mi ha fatto capire che se da giocatore è arrivato dove è arrivato c’è un motivo".

Come si è trovato nel ruolo di trequartista?

"E’ un ritorno alle origini, sono nato in quel ruolo, il classico 10 di una volta che fa quello che vuole. Mi mette ancora più responsabilità".

Lo slittamento dei playoff ha rappresentato un vantaggio per voi?

"Sì perché il mister era arrivato da poco, il tempo ci ha aiutato. Anche se volevamo tutti giocare subito per riscattare la sconfitta di Recanati".

Difficile da digerire quel ko?

"C’è dispiaciuto, prima un rigore negato, poi un’espulsione ingiusta e così la gara s’è indirizzata a loro favore, ma la squadra è sempre stata viva. Poi con la voglia di recuperare abbiamo preso parecchi contropiedi, un risultato non veritiero".

Ora, però, c’è la Lucchese: che partita si attende?

"Sarà tosta, contro una squadra giovane che gioca un calcio propositivo e che avrà l’obbligo di vincere. Ma noi dobbiamo dare una risposta ai tifosi e alla società e passare il turno vincendo". Quanto può incidere l’apporto del pubblico?

"In tutte le partite in casa è sempre stato il nostro punto di forza e in queste sfide playoff può esserlo ancora di più".

g.p.