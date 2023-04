"Questo gruppo è vivo Il pareggio lo dimostra"

Il suo gol in extremis ha evitato all’Ancona una sconfitta che sarebbe risultata pesantissima, sia in termini di classifica che, soprattutto, a livello morale: Lorenzo Paolucci è visto un po’ come il salvatore della patria, per quanto questo risultato venga giudicato più come una sconfitta. Lo si evince anche dalle sue parole nel post partita: "C’è rammarico, perché eravamo in vantaggio di due reti in casa e ci siamo subito sfaldati dopo il gol subìto: abbiamo anche rischiato di perdere, ma il gruppo è vivo e lo abbiamo dimostrato col gol del pareggio".

Per l’Ancona ora ogni gara dovrà essere affrontata quasi come un’ultima spiaggia, vista la classifica che inizia a farsi sempre più preoccupante: "In queste ultime uscite sarà fondamentale l’aspetto mentale: se vuoi arrivare ai playoff con la mentalità giusta, questo non va bene. Per ambire a dei risultati migliori, va cambiato questo aspetto". Come in altre fasi della stagione, l’Ancona si perde proprio sul bello, non riuscendo a gestire il doppio vantaggio: una costante che si è rivelata il vero tallone d’Achille di questa squadra. Paolucci prova a dare una spiegazione: "Non è un problema tecnico, ma mentale.

Dobbiamo solo migliorare negli ultimi metri e metterla dentro alla prima occasione che ci capita".

Anche lui nutre forti dubbi sul momentaneo 2-3 della Carrarese: "Dal campo il terzo gol loro ci sembrava fuorigioco, siamo stati penalizzati da un altro episodio arbitrale". Vede invece il bicchiere mezzo pieno Alessandro Dal Canto, tecnico della Carrarese, che stava ormai pregustando il colpaccio: "La squadra ha reagito alla grande: dobbiamo continuare con fiducia, perché abbiamo fatto una grande partita su un campo difficile. Nel primo tempo abbiamo speso tanto, sia dal punto di vista fisico che tecnico. Abbiamo un’ottima rosa, sotto tanti punti di vista".

Gianmarco Minossi