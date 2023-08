Quota duemila non è impossibile Alla società la scelta sui prezzi

Considerando che il ritiro estivo dell’Ancona a Cingoli è stato in tutto e per tutto un periodo di allenamenti e di preparazione, nel quale nessuna delle amichevoli ha interferito con un minimo rilevo del risultato, i pensieri che accompagnano la breve pausa ferragostana sono due, e sono in capo principalmente alla dirigenza. La squadra ha infatti iperlavorato agli ordini di Donadel, e si gode un meritato relax. Primo pensiero, quale scelta sarà possibile ufficializzare tra i nominativi ormai numerosi dei papabili per la fascia destra, un elenco ampiamente risaputo rispetto al quale, come spesso sottolineiamo, prendere atto direttamente dal sito della società di un affare che a brevissimo si concluderà ci sembra la scelta più prudente e rispettosa verso tutti. Sempre in tema di mercato, c’è anche da fare chiarezza sul paragrafo di quelli che venivano dati – ognuno a modo suo – come i cosiddetti "riacquisti": di sicuro si registrerà nel volgere di qualche settimana quello del già in forza Michael D’Eramo, il forte centrocampista autore tra l’atro dell’eurogol di dicembre contro la Recanatese (poi però ci saranno i tempi di nuovo acclimatamento alle gare); per quanto riguarda invece l’idea di un ritorno di "cobra" Rolfini, la cui dote di 18 realizzazioni con la maglia dell’ Ancona Matelica di due campionati fa rappresentava ancora una credenziale da leccarsi i baffi, va registrato l’annuncio della riconferma ufficiale da parte del Vicenza, a mettere a tacere voci ed illusioni proprio come quelle che si stavano formando da parte di alcuni tifosi dorici. E qui, quando anche a loro si richiede un apporto economico di partecipazione a queste belle avventure della serie C girone B dai nomi di grido, si inserisce il secondo pensiero, quello sulla campagna abbonamenti. Parliamoci chiaro, sta andando bene in quanto bene è stata condotta, lo abbiamo scritto nell’ ultima edizione. Proprio ieri è scaduta la promozione a costi fortemente contenuti, e il bilancio è positivo, proroghe in promo non se ne prevedono; tuttavia, uno degli interpreti di "Gente di Mare", diventata l’inno del Del Conero, canta anche, in altro brano, che "si può fare di più", e a nostro avviso anche i prezzi normali potranno essere accolti con favore e coinvolgimento nei prossimi giorni. La gente di Ancona butta notoriamente il cuore (ed il portafoglio) oltre l’ostacolo quando percepisce un forte valore affettivo oltre che materiale, poi magari se la deludi non ti perdona. Ci sono tutte le ragioni per pensare che non sarà l’US Ancona a disattendere tali speranze ed entusiasmi, fossimo nell’ ad Roberta Nocelli continueremmo ad essere ottimisti su quota 2000 tessere, perchè tante spese che in questo momento vengono allocate dalle persone sulle vacanze, potrebbero trasformarsi in divertimento e passione al Del Conero per tutta la stagione calcistica, da fine mese o da settembre. Gianmarco Minossi