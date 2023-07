Raffaeli, Milano è decisiva Nikolova si può battere

Al Mediolanum Forum di Assago si svolgerà nel prossimo weekend (dal 21 al 23 luglio) l’ultima tappa di World Cup di Ginnastica Ritmica. Dopo Palaio Faliro, Sofia, Tashkent e Baku, Milano accoglierà l’ultimo appuntamento per consacrare le vincitrici del circuito 2023. Al termine della Coppa del Mondo saranno stilate le classifiche definitive per determinare le vincitrici all’All-Around e nelle specialità (Cerchio, Palla, Clavette e Nastro). Ogni atleta o squadra potrà contare sulla somma dei migliori 3 risultati ottenuti nel circuito, indipendentemente dal numero di partecipazioni complessive. Un finale per la prima volta nel capoluogo lombardo dopo le tredici edizioni di Pesaro che si preannuncia all’insegna del grande spettacolo (oltre 150 ginnaste provenienti da 41 nazioni) e un sold-out in quasi tutto il palazzetto. Nell’individuale con 145 punti a testa si contenderanno il titolo la fabrianese Sofia Raffaeli (50, 45, 50) e Stiliana Nikolova (45, 50, 50). Per decidere la migliore si dovrà aspettare l’ultima tappa di Milano Nei singoli attrezzi, il "Vulcano" di Chiaravalle è provvisoriamente al comando della classifica al cerchio con 145 punti (50, 50, 45), alla palla con 140 punti (45, 45, 50) e alle clavette con 120 punti (30, 40, 50) lasciando alla bulgara solo la classifica provvisoria al nastro (40, 35, 50 per un totale di 125 punti). Nelle prove agli attrezzi sarà decisivo il risultato della kermesse meneghina.

Angelo Campioni