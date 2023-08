Raffaeli, testa al mondiale A Valencia difende il titolo

Dal 23 al 27 agosto, a Valencia prenderà il via l’edizione 2023 dei Campionati del mondo di ginnastica ritmica. L’Italia schiera come testa di serie Sofia Raffaeli, che difende il titolo di campionessa mondiale uscente insieme alla compagna di squadra alla Ginnastica Fabriano Milena Baldassarri. Le due fabrianesi agli assoluti italiani sono risultate le migliori ginnaste d’Italia e saranno loro a rappresentare la nazionale. Sofia Raffaeli cercherà di difendere il titolo, mente Milena proverà a strappare il secondo pass olimpico dell’Italia. La "formica atomica" Raffaeli si e già garantita un posto non nominale per le Olimpiadi di Parigi 2024 ai Mondiali di Sofia e non può andare a caccia dell’altro pass quindi spetterà alla Baldassarri ottenere il lasci passare.

Anche la squadra nazionale italiana parteciperà ai campionati del Mondo di Valencia pensando a Parigi. Le azzurre Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Alessia Russo e Laura Paris cercheranno di centrare l’obiettivo che a loro è sfuggito per un soffio ai Mondiali dello scorso anno. Oggi delegazione azzurra partirà per questa competizione e al fianco delle atlete ci saranno le tecniche di Raffaeli e Baldassarri Julieta Cantaluppi e Claudia Mancinelli e della squadra Emanuela Maccarani, Olga Tishina e Federica Bagnera. Sono tante e valide le avversarie delle azzurre prima fra tutte la tedesca Darja Varfolomeev, vicecampionessa del mondo uscente che a Milano è apparsa in ottima forma. Le bulgare Boryana Kaleyn e Stiliana Nikolova, l’ucraina Viktoriia Onopriienko e l’israeliana Daria Atamanov sono le favorite per le medaglie. C’è attesa anche per le padrone di casa Alba Bautista e Paulina Berezina, per le brasiliane Domingos e Santos e per tante altre quali Ikromova, Taniyeva, Pigniczky e Lytra. Sofia Raffaeli è la campionessa mondiale uscente ed ha già conquistato il pass olimpico nei Mondiali dello scorso anno, ma per bissare il titolo e riconfermarsi la più forte del mondo dovrà guardarsi le spalle dalle temibili e agguerrite avversarie.

Angelo Campioni