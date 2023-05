Ragazze d’argento nella finalissima di Salsomaggiore

Al collo hanno una medaglia color argento, negli occhi ancora lo stupore di aver giocato la finale a Salsomaggiore Terme in un palazzetto gremito, palcoscenico delle più belle sfide del futsal italiano. Sono le ragazze della squadra di calcio a 5 dell’Istituto Comprensivo di Corinaldo, provengono da Ostra Vetere, Castelleone di Suasa e Corinaldo. Prima il titolo regionale di ‘Ragazze in gioco’, progetto che ha coinvolto le scuole secondarie di primo grado di tutta Italia, promosso dal Settore Giovanile Scolastico della FIGC, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito; poi, grazie alla vittoria, le finali nazionali: 38 squadre, 380 atleti, 76 insegnanti. Per l’Istituto di Corinaldo una settimana in crescendo, iniziata con le vittorie nel girone con Friuli Venezia Giulia (11-0) e Bolzano (6-0); proseguita con il quarto di finale con la Campania (2-1) e la semifinale con il Molise vinta ai rigori, per concludersi con la finale, avversario il Piemonte. Le ragazze tengono botta per tre tempi (1-1), fatale è l’ultimo. Termina 4-1 per le piemontesi. I protagonisti: Asia Bartocci, Agnese Brocanelli, Letizia Giannini, Sara Jaoski, Alice Malibrani, Aurora Manoni, Elisa Savelli, Camilla Sebastianelli, Giovanna Tinti, Silvia Wu, i professori Paolo Pieroni ed Eugenio Balducci.

Alice Mazzarini