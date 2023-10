"Re Mida" ai suoi ragazzi: "Dovete godervela"

Gianluca Colavitto come Re Mida: tocca l’Ancona e la squadra vince 3-0. Tre gol li aveva fatti anche contro la Vis Pesaro, ma pareggiando nel finale. Contro l’Arezzo un successo netto che fa bene alla classifica, alla squadra e al tifo dorico e che mostra un’Ancona diversa dalle ultime partite, soprattutto più produttiva in attacco: "Ho detto ai ragazzi prima della partita che questa era la loro vittoria perché quello che ho percepito da questo gruppo appena entrato nello spogliatoio è attenzione, applicazione, senso di responsabilità – attacca Colavitto–. Partire con queste qualità per un allenatore è tutto più semplice. Ho detto loro di godersi la vittoria, perché se la sarebbero meritata, di soffrire come soffre la gente di Ancona, ma di vincere. Al di là dell’aspetto tattico, in cui comunque ho visto qualcosa di interessante che mi è piaciuto tanto, è come se non avessi mai lasciato lo spogliatoio. Deve essere un inizio, loro si devono godere questa giornata. Io e lo staff prepareremo il derby di Fermo. Tre punti vitali". L’Ancona è sembrata a tratti prendere fiato, come se pensasse a dosare le energie: "Ho parlato con i ragazzi nei vari momenti della partita e anche lì hanno dato risposte importanti, prendere fiato è qualcosa di importante, durante la gara, i ragazzi sono stati bravi nel farlo". Colavitto non ha pensato alla partita di Fermo scegliendo i giocatori che aveva a disposizione, "non ho fatto questi ragionamenti", ma tornare al Del Conero non lo ha lasciato indifferente: "Ero un po’ emozionato. Però quest’emozione sapevo che se ne sarebbe andata scendendo in campo". Una squadra che conferma che può giocare anche con questo modulo: "Sono ragazzi cognitivi, quel poco lavoro che abbiamo fatto l’hanno riprodotto. Inizio importante che mi fa capire che sono pronti a recepire nuove situazioni di campo". Conclude Lorenzo Paolucci, autore del terzo gol e di un’ottima prova: "Anche in altre partite c’era stata la prestazione, quando si vince e si fa gol sembra sempre di aver giocato meglio. Stavolta era indispensabile vincere questa partita". Gli mancava questo gol? "Mancava soprattutto la vittoria, il gol dà autostima, ma adesso dobbiamo dare continuità a questo risultato, sennò non abbiamo fatto nulla". Cos’è cambiato rispetto a domenica scorsa, con l’arrivo di Colavitto? Paolucci conclude: "La squadra ha risposto con una reazione importante, abbiamo fatto male fino adesso, stavolta contava solo vincere e ci siamo riusciti". Giuseppe Poli