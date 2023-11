Real Cameranese e Sassoferrato: pari

Si sono giocate martedì le due gare di Coppa Marche di Prima Categoria relative alla seconda giornata della seconda fase (il terzo e ultimo turno si disputerà mercoledì 29 novembre). E’ finita con un pareggio la sfida del girone B tra Real Cameranese e Sassoferrato Genga (1-1, gol di Cossa per gli ospiti e Defendi per i padroni di casa, ha riposato il Borghetto), in un triangolare che vede in testa da solo con 2 punti il Sassoferrato Genga seguito da Borghetto e Real Cameranese con 1 punto a testa. Nell’ultimo turno in campo Borghetto - Real Cameranese. Partita pirotecnica invece a Villa Potenza. Sul campo maceratese si sono registrate otto reti con la vittoria del Montecassiano per 5-3 sulla Sampaolese (turno di riposo per la Passatempese).