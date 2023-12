Real Cameranese vola in vetta in attesa della Filottranese

Tris vincente della Real Cameranese a Staffolo con i rossoneri che si prendono la vetta in attesa del risultato odierno della Filottranese. Il Sassoferrato Genga, ora secondo, vince col Pietralacroce. Nel C un punto per la Passatempese.

Prima categoria, 12esima giornata. Girone B. Oggi: Filottranese-Labor. Ieri: Borghetto-Falconarese 1-1, Borgo Minonna-Senigallia 1-1, Castelbellino-Olimpia Marzocca 2-3, Castelleonese-Chiaravalle 2-1, Sampaolese-Montemarciano 1-2, Sassoferrato Genga-Pietralacroce 3-2, Staffolo-Real Cameranese 0-3.

Classifica: Real Cameranese 24; Sassoferrato 23; Filottranese e Castelleonese 22; Montemarciano 21; Pietralacroce 20; O.Marzocca e Castelbellino 17; Borgo Minonna 16; Sampaolese 15; Borghetto e Staffolo 14; Labor 13; Falconarese 10; Senigallia 6; Chiaravalle 5. Prossimo turno: Falconarese-Chiaravalle, Labor-Borgo Minonna, Montemarciano-Filottranese, Olimpia Marzocca-Borghetto, Pietralacroce-Castelbellino, Real Cameranese-Sassoferrato Genga, Sampaolese-Staffolo, Senigallia-Castelleonese. Girone C. Vigor Montecosaro-Passatempese 2-2, Caldarola-Portorecanati 3-1, Camerino-Elite Tolentino 0-0, Cingolana-Settempeda 1-1, Esanatoglia-S.Claudio 2-1, Folgore Castelraimondo-Montemilone Pollenza 0-1, Pinturetta-Montecassiano 0-1, Urbis Salvia-Montecosaro 2-1. Classifica: Vigor Montecosaro 24; Settempeda e S.Claudio 22; Montecassiano 20; Portorecanati 19; Castelraimondo 18; E.Tolentino 16; Caldarola e Montecosaro 15; Passatempese 14; Camerino e Pinturetta 12; Esanatoglia e Montemilone 11; Cingolana e Urbis S.10.