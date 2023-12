Record di presenze e affetto: i biancorossi conquistano i tifosi

Con il bagno di folla e le coreografie della Curva Nord di domenica scorsa al Del Conero s’è conclusa la serie di partite interne del 2023. Nove nel precedente campionato, più due ai playoff, più altre nove in questa stagione, venti partite di campionato cui si aggiunge quella di Coppa dello scorso ottobre. I 5332 spettatori registrati domenica sera contro il Pescara – compresa tifoseria ospite, circa mille persone – costituiscono il record stagionale. Primato dell’anno solare, ma anche di questi tre anni da quando Mauro Canil è sbarcato ad Ancona con il suo Matelica. Cancellati i 4800 spettatori contro il Perugia, come i 4600 contro il Gubbio, superato il precedente record di 5200 spettatori dello scorso febbraio in casa contro la Reggiana e pure i 5mila di garauno di playoff contro il Lecco dello scorso maggio.

Neanche confrontabili i numeri dell’anno precedente. Il nuovo record, maturato grazie anche alla presenza della tifoseria pescarese – il derby dell’Adriatico richiamava pubblico e la classifica degli ospiti pure – è significativo. E va di pari passo con il comunicato emesso la scorsa settimana dalla Curva Nord. Presenze allo stadio e vicinanza della tifoseria alla società e alla squadra, senza se e senza ma, come si dice, stanno a significare che la dirigenza biancorossa, lentamente ma progressivamente, sta raccogliendo consensi in città e tra tutti gli sportivi che hanno a cuore le sorti dell’Ancona. Più dei risultati altalenanti, più del decimo posto in coabitazione, parlano i progetti, la serietà e la programmazione della società di Tony Tiong e Mauro Canil, la capacità con cui la stessa, attraverso la voce e la presenza dell’amministratore delegato Roberta Nocelli, nel tempo ha saputo trattare con tifoseria e città, al pari di amministrazione comunale e sponsor. E se qualcosa s’è mosso, quest’anno, in fatto di appeal della società biancorossa nei confronti di nuove partnership commerciali, di pari passo s’è mossa la città.

Al resto devono pensarci i risultati del campo, ma il ritorno di Colavitto e la serie positiva infilata dalla squadra prima delle sconfitte contro il Pontedera e il Sestri, ha riacceso gli entusiasmi. Anche contro il Pescara l’Ancona ha fatto la sua parte e giocato la sua partita sino in fondo, senza mai risparmiarsi. L’impegno c’è e c’è sempre stato, la qualità del gioco non sempre ma c’è da ricordare che Colavitto ha ereditato una squadra costruita per Donadel. Il mercato di gennaio dovrà riequilibrare la rosa e renderla più funzionale al gioco del mister di Pozzuoli. E chissà che non sia sufficiente questo per alzare l’asticella quel che basta per raggiungere una salvezza tranquilla il prima possibile. Con il supporto di un pubblico da record.

g. p.