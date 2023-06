Reparto arretrato da rifondare Potrebbero salutare in sette

Quella dell’Ancona è una difesa quasi completamente da rifondare: su nove giocatori, due per ruolo più Camigliano arrivato a gennaio, ce ne sono quattro che rientrano alle rispettive basi per scadenza prestiti, e cioè Mezzoni, Mondonico, Fantoni e Brogni, due che hanno richieste di mercato, che sono Bianconi e Martina, ai quali si aggiunge De Santis che la società vorrebbe cedere. Se se ne andassero tutti – quattro, come detto, lo stanno già facendo con la scadenza del prestito – all’Ancona resterebbero solo Barnabà, fresco di rinnovo del contratto, e Camigliano. Ecco perché è la difesa il reparto su cui il diesse Francesco Micciola si sta concentrando maggiormente, anche se in questa fase di pre-mercato sono più le società che stanno cercando di vendere per far quadrare i bilanci che quelle che provano a comprare. Bianconi e Martina, comunque, hanno richieste in giro, il primo lo vorrebbe soprattutto il Lecco, se riuscirà a fare la serie B. In fatto di difensori centrali in possibile entrata i nomi sono sempre quelli delle scorse settimane: ci sono Tiritiello della Lucchese, Riccardi del Siena, Battistini del Lecco, e Illanes di proprietà dell’Avellino. In fatto di terzini all’Ancona piace anche Raimo, sempre del Siena, e si sa che qualora il Siena non riuscisse a essere iscritto, i suoi giocatori sarebbero svincolati e tutti a prezzi "scontati" sui banchi del calciomercato.

Martina ha diverse richieste e non è considerato un incedibile, ma evidentemente finora nessuna offerta ha soddisfatto l’Ancona, che però si starebbe muovendo per trovare un suo sostituto o, comunque, qualcuno da affiancargli, visto che in uscita c’è anche Brogni. Raimo gioca a destra, ma il diesse Francesco Micciola starebbe seguendo con attenzione anche il terzino sinistro ex Imolese Giuseppe Agyemang, classe 2002 di origini ghanesi ma nato a Reggio Emilia e di scuola Bologna, acquistato dal Lentigione con cui ha giocato due stagioni fa, prima di essere prelevato dall’Imolese. Un giovane di belle speranze, che andrebbe a rinfoltire anche la quota under e fornirebbe, comunque, un’alternativa sulla fascia sinistra a disposizione di Donadel. Quanto all’altro terzino Raimo, come pure ai nomi già fatti per la difesa a tre, sono tutte trattative che si sbloccheranno, se lo faranno, con il mese di luglio e con la variabile Siena, che potrebbe accelerare l’arrivo di Riccardi e Raimo, ma anche quello del centrocampista Collodel, profilo di giocatore che piace particolarmente al diesse Micciola. A Siena, inoltre, c’è anche Niccolò Belloni, esterno e trequartista con trascorsi di serie B, il cui nome era già stato accostato all’Ancona un anno fa insieme, appunto, a quello di Collodel.

g.p.