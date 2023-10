Repulisti in squadra, gioco flop

Marco Donadel arriva all’Ancona ad aprile, raccogliendo il testimone da Gianluca Colavitto dopo una serie di risultati deludenti, un tunnel di dieci partite in cui la squadra raccoglie 7 punti scivolando dal quarto al settimo posto in classifica. Donadel già nei giorni precedenti al ko di Alessandria è individuato come possibile sostituto di Colavitto da Roberto Ripa che lo conosce sin dai tempi della Fiorentina e che lo presenta direttamente a mister Tiong. E’ lo stesso presidente dopo la partita con l’Alessandria a volere fortemente Donadel sulla panchina dell’Ancona al posto di Colavitto. Con Donadel l’Ancona vince con il Rimini 3-0 e poi perde 4-0 a Recanati, dove forse per un equivoco si crea la prima crepa nel rapporto con l’ambiente, perché i tifosi a Recanati contestano la squadra e Donadel difende la prova dei suoi con tempi e modi rivedibili. Il cammino dell’Ancona ai playoff è positivo: pari in extremis con la Lucchese e passaggio del turno, vittoria a Carrara, quindi i due pareggi con il Lecco che eliminano l’Ancona. Quest’anno Donadel è confermato sulla panchina dell’Ancona e porta con sé in biancorosso uno staff lungo un chilometro. Intanto la società non riconferma Melchiorri che se ne va a Recanati: è la prima di una lunga serie di uscite, quattordici in tutto, che rivoluzionano la rosa dello scorso anno, cui fanno fronte quindici ingressi. Tutte uscite decise da Donadel, giocatori non adatti al suo gioco o forse – è un’ipotesi – per lui scomodi, e di conseguenza scelte tecniche per sostituirli, di cui ben cinque effettuate negli ultimi sei giorni di mercato, alcune obbligate, per permettere a Donadel, per esempio, di mandare via Petrella e Camigliano, suoi input. Un vero e proprio repulisti che se da un lato permette giustamente a Donadel di costruire la squadra che vuole, dall’altra finisce per privare l’Ancona di diverse certezze, accettando al loro posto molte scommesse. Responsabilità del mister, tutte o quasi le uscite dello scorso anno, come le tempistiche delle stesse che obbligano spesso Micciola a scelte quasi forzate, ma anche il gioco di squadra che nel corso di queste nove giornate stenta a vedersi e, soprattutto, a dare i suoi frutti, come pure il rendimento di diversi giocatori. Dieci partite, Coppa compresa, e nove punti, un po’ meglio del tunnel dello scorso anno. Un trend deludente che insieme a tutta una serie di altri aspetti ha portato ieri alla sua destituzione.

g. p.