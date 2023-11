Ricciardi assistente in Monza-Torino

Momento storico per la classe arbitrale senigalliese perché sabato, in occasione della dodicesima giornata di serie A, nel match Monza-Torino, in programma alle ore 20.45 in Lombardia, un assistente della spiaggia di Velluto, Fabrizio Ricciardi, farà il suo debutto in massima serie. Ricciardi sarà uno dei due assistenti (con Davide Imperiale) dell’arbitro Doveri di Roma, uno dei più noti fischietti italiani, direttore di gara in serie A dal 2009 e internazionale dal 2018. Per Ricciardi un debutto di grande prestigio dunque: classe 1989, anche consigliere e presidente della sezione arbitri di Ancona, a cui appartiene, lavora come responsabile degli affari legali del gruppo Morandi del capoluogo. Sposato e padre di due bambine, Ricciardi inizia ad arbitrare nel 2005 svolgendo il ruolo di direttore di gara fino al 2014, quando smette all’età di 25 anni diventando assistente. E qui la sua carriera prende il volo: nel 2016 viene promosso in serie D, quindi dopo tre stagioni sale tra i professionisti facendo l’assistente per cinque campionati in serie C, con la perla della finale play-off dello scorso torneo tra Foggia e Lecco. Quindi in estate arriva l’attesa promozione nella Can di massima serie e questa opportunità nel match tra due squadre di centro classifica che comunque dalla sfida di sabato potrebbero vedere cambiare i loro obiettivi.

Andrea Pongetti