"Ricomincio da tre": è la difesa di Donadel

"Ricomincio da tre" potrebbe aver detto Marco Donadel arrivando ad Ancona e citando il film di Massimo Troisi. I tre di Donadel sono gli uomini che compongono la difesa, quella che sta provando in questi giorni che scorrono veloci in attesa della sfida contro il Rimini, prevista per domani pomeriggio al Del Conero. Una difesa a tre inedita, dal momento che, a meno di sorprese, con Mondonico e De Santis squalificati, insieme ai due centrali Fantoni e Camigliano ci sarà il terzino Brogni, pronto a ritornare all’antico per rispondere alla richiesta del nuovo tecnico per completare una difesa priva di due elementi d’esperienza e tutta da verificare. Da una parte Nicholas Fantoni, giovane finora poco utilizzato, ma che nelle ultime uscite ha fatto decisamente bene. In mezzo Agostino Camigliano, giocatore arrivato a gennaio non solo per completare il reparto dei centrali ma per farlo pensando proprio a una difesa a tre, considerato anche il suo piede mancino.

E dall’altra parte Giorgio Brogni, altro giocatore che finora ha avuto poco modo di mettere in mostra le sue qualità ma che quando è sceso in campo lo ha fatto sempre con attenzione e personalità. Questa non sarà l’unica modifica apportata da Donadel rispetto all’ultima squadra scesa in campo con Colavitto nella cruciale disfatta di Alessandria, ma è senz’altro significativa. Perché già in altre circostanze, quest’anno, l’Ancona ha giocato con la difesa a tre, e non è mai andata ko. Anche se stavolta i biancorossi avranno soprattutto l’imperativo di tornare alla vittoria.

Le circostanze in questione sono quattro: la splendida vittoria di Cesena, 1-0 con gol di Spagnoli, il pari 0-0 di Siena in piena emergenza prenatalizia, la vittoria di Gubbio e il pari di Sassari. Quattro volte tutte in trasferta in cui Colavitto ricorse alla difesa a tre per esigenze del momento e in cui fu premiato dal risultato.

Ovviamente in tutte le circostanze citate la vittoria o il pareggio non possono essere esclusivamente imputati al modulo adottato, ma la coincidenza è singolare, anche se il campione – quattro partite analizzate sulle trentasei giocate finora dall’Ancona – è decisamente ridotto per essere considerato attendibile.

Ma la scelta sembra fatta: Marco Donadel ricomincia da tre, da Fantoni, Camigliano e Brogni, accettando la sfida, assumendosene i rischi e le responsabilità – cambiare per ripartire, per chiudere con il passato e tornare a guardare al futuro –, con l’obiettivo di risollevare immediatamente le sorti dell’Ancona portandola a un successo sul Rimini che servirebbe per ridare fiducia alla squadra, ricaricandola di energie positive in vista del confronto di Recanati che chiuderà la stagione regolare.

Per il resto la nuova Ancona di Donadel potrebbe prevedere un centrocampo a quattro con Mezzoni e Martina esterni e Paolucci e Prezioso mediani, due trequartisti, Di Massimo e Simonetti, quest’ultimo con compiti di maggiore copertura in fase di non possesso rispetto all’ex Pistoiese, e Spagnoli nel ruolo di centravanti.

Giuseppe Poli