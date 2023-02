Centrare la salvezza diretta in Eccellenza e rifondare il settore giovanile. Sono gli obiettivi del Castelfidardo in questa seconda parte di stagione. La dirigenza biancoverde sta prendendo atto "dell’importanza di crescere un gruppo di giovani calciatori che dovranno rappresentare nei prossimi anni la spina dorsale della prima squadra". Il compito di rifondare il settore giovanile è stato affidato ad Andrea Varoli, "dirigente con esperienza ultradecennale che garantisce competenze manageriali e conoscenze tecniche oltre a una grandissima passione" fanno sapere dalla dirigenza. "Il Castelfidardo è senza ombra di dubbio una delle società più importanti della regione - dice Varoli -. Per me, che vivo a Castelfidardo, è un grande onore e sicuramente sarà una motivazione maggiore far sì che i giovani abbiano l’opportunità di crescere come uomini e come calciatori. L’intenzione è di iscrivere oltre alla formazione Juniores anche una formazione Allievi".