Rimini bestia nera dei biancorossi Possibile incrocio nei playoff

A 180 minuti dal termine del campionato, il Rimini occupa il decimo posto il classifica: l’ultimo, per intenderci, che consentirebbe ai romagnoli di disputare i playoff, nei quali potrebbero affrontare proprio l’Ancona al Del Conero.

Anche la squadra di Gaburro, come i dorici, sta affrontando un periodo tutt’altro che roseo: la vittoria manca infatti dallo scorso 26 febbraio, quando i rivieraschi espugnarono in rimonta il Recchioni di Fermo per 2-1. Da allora, cinque pareggi e due sconfitte, risultati che hanno provocato più di un mugugno tra la tifoseria, che sperava in un prosieguo migliore dopo la buona partenza in campionato. Un Rimini che quest’anno si è confermato bestia nera dell’Ancona: in entrambi gli incontri disputati tra campionato e Coppa Italia, i romagnoli sono usciti vittoriosi in entrambe le occasioni. La gara d’andata, giocatasi al Romeo Neri lo scorso dicembre, vide il Rimini ribaltare l’iniziale svantaggio di Simonetti con Delcarro e Tanasa: oltre al centrocampista, ci sarà anche Nicolò Tofanari tra gli ex della partita, mentre l’altro ex, Marcello Sereni, è stato ceduto al Fiorenzuola nel mercato di gennaio dopo lo scarso minutaggio concessogli da Gaburro nei primi mesi del torneo.

A Rimini ai playoff ci credono, come testimoniano le parole del difensore Nicolò Panelli (che ad Ancona non ci sarà perché squalificato): "Abbiamo tanti demeriti in questo giro di ritorno, ne siamo consapevoli e chiediamo scusa alla piazza. In una giornata storta guardiamo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo guadagnato un punto sulle due inseguitrici e siamo ancora dentro i playoff. Ci sono a volte dei momenti in cui non riusciamo a esprimere il nostro gioco, quindi c’è tanto rammarico. Ma fondamentalmente siamo ancora dentro i playoff. Paura? Non è un fatto secondo me di paura, è il fatto che manca la vittoria in casa: è un fattore cui durante la settimana pensi inconsciamente. Dobbiamo lavorare più sull’aspetto mentale che sull’aspetto di campo. Però ripeto siamo dentro i playoff, quindi dico sempre guardiamo il bicchiere mezzo pieno: siamo sempre stati dentro i playoff e ora dobbiamo per forza fare i playoff. La pressione? Fa parte del calcio, i tifosi fanno i tifosi e hanno il diritto di richiedere prestazioni diverse, di volere la vittoria giustamente in casa".

Panelli a parte, tutti abili e arruolabili per Gaburro in vista della trasferta anconetana. E’ un Rimini che, a prescindere da come si concluderà questa stagione, guarda già alla prossima: con il Ds Andrea Maniero forse in procinto di addio, la società, avrebbe messo gli occhi su quello della Lucchese Daniele Deoma, tra gli autori del miracolo rossonero che ha visto la Pantera disputare i playoff l’anno passato ed essere a un passo dal centrarli di nuovo, con uno dei budget più bassi della categoria.

