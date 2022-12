Rinascita dalle ceneri per Ristopro Un anno difficile concluso al meglio

E’ stato un anno molto difficile per la Janus Basket. Dopo la retrocessione dall’A2 i dirigenti hanno raccolto i "cocci" e hanno rimesso in piedi la società e allestito una squadra competitiva per affrontare il campionato di B prima della riforma al Palasport di Cerreto d’Esi perché quello fabrianese non è disponibile. Nonostante tutto la Ristopro sta disputando una stagione super e nelle ultime nove giornate hanno conquistato otto vittorie che l’ha lanciata al secondo posto in classifica a soli quattro punti dalla corazzata Rieti. Ottime le prove dei senior con gli Under che stanno crescendo in modo esponenziale con Gulini che ha ripreso a correre e con Azzano che inizia a sgomitare per avere a disposizione più minutaggio. "Martedì abbiamo ricominciato gli allenamenti – esordisce Paolo Fantini – dopo la pausa per le festività natalizie, sosta quanto mai opportuna per poter recuperare energie preziose e staccare un po’ dopo una prima parte di stagione intensa, con impegni dispendiosi sotto tutti i punti di vista. Una prima parte di stagione della quale siamo assolutamente soddisfatti, con una squadra che ha dimostrato di essere unita e compatta nei momenti di difficoltà e che non si è mai tirata indietro. Il merito va allo staff tecnico guidato da coach Aniello e ai ragazzi, anche se siamo consapevoli che la seconda parte di stagione sarà più dura è difficile, dato che tutti gli avversari ci aspetteranno al varco". "Già – continua Fantini – il primo impegno del 2023 ad Imola sarà un test importante contro una squadra che da neopromossa ha fatto benissimo e che si attesta come protagonista del girone. Altra nota positiva di questo inizio è legata al fatto di poter contare nuovamente su un ambiente entusiasta, alimentato dai buoni risultati oltre al fatto che a livello logistico siamo tornati più vicino alla nostra città. Una vicinanza che ci aiuta e ci spinge ogni qual volta giochiamo a Cerreto e per la quale ringraziamo il nostro pubblico, da sempre la nostra vera spinta". "Il nostro obiettivo – conclude Fantini – è sicuramente quello di poter continuare così, consapevoli che potrebbero esserci anche momenti meno positivi, difendendo uno dei primi quattro posti della classifica che darebbero accesso non solo ai playoff promozione ma anche alla futura serie B, come previsto dalla riforma dei campionati che avrà corso dalla prossima stagione".

Angelo Campioni