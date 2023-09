Rinforzi per mister Giuliodori a Castelfidardo: ecco l'attaccante Facundo Piazze

Il Castelfidardo (Eccellenza) rinforza l’attacco. Con una punta italo-uruguaiano Facundo Piazze, classe 1999, nato a Montevideo, attaccante centrale dotato di un buon fisico (184 cm per 76 kg). Facundo Piazze vanta un curriculum di tutto rispetto. Cresciuto nel Club Atletico River Plate, ha proseguito da giovanissimo la sua carriera in Spagna prima con il Club Deportivo San Roque, poi in Terza Divisione spagnola con l’Union Deportiva Los Barrios, dove in due stagioni ha messo a segno 12 reti. Dopo il ritorno in Uruguay, nella passata annata sportiva arriva il suo approdo in Italia con l’Elettra Marconia in Eccellenza Basilicata dove chiude con medie di tutto rispetto: 33 presenze in campionato, 14 gol e 6 assist. Mister Marco Giuliodori potrebbe già schierarlo domani nel derby di Coppa a Chiaravalle contro l’Osimana. "Una sfida affascinante" aver firmato con il Castelfidardo il pensiero del nuovo attaccante biancoverde. Ma non dovrebbe essersi concluso con quest’ultimo ingaggio il mercato in entrata dei fidardensi con la società che si sta muovendo per ingaggiare anche altri giocatori, si vocifera di categoria superiore, per rinforzare un gruppo che ha faticato nelle uscite amichevoli. Compresa l’ultima dove è arrivata una sconfitta sul campo dei Portuali Ancona (Promozione) con mister Giuliodori che alla fine ha ammesso il passo indietro rispetto alle precedenti uscite non tanto per il risultato quando per la compattezza e l’atteggiamento della squadra oltre a non aver concretizzato le numerose palle gol create. Ora il mister & C. sperano di aver trovato la soluzione per l’attacco con l’inserimento di Facundo Piazze.