Ristopro a San Miniato per blindare il terzo posto

Torna in campo la Ristopro, dopo la sosta forzata causa il ritiro di Firenze, e lo fa senza Verri, un atleta che fino all’infortunio è stato determinante e fondamentale con una media al tiro del 56%. I biancoblù non potranno sostituire il giocatore perché il mercato e chiuso e con la "coperta corta" dovranno centellinare forze e rotazioni. Ci sarà più spazio per l’under Azzano che ha dimostrato di essere pronto ad affrontare qualsiasi avversario. La squadra proverà a blindare il terzo posto (la quarta è a 4 punti) e cercherà di ottenere il massimo senza passi falsi. Fabriano, nel turno infrasettimanale prima della sosta, sarà di scena sul parquet di San Miniato (inizio ore 20.30) formazione che, nell’ultima giornata contro la vice capolista Faenza, ha sfiorato il colpaccio uscendo sconfitta solo dopo un tempo supplementare (80-79) con le ottime prove di Guglielmi (20p. e 5 assist), Tozzi (15p., 7 rimbalzi e 5 assist), Bellachioma (13p.), Spatti (10p. e 6 rimbalzi), Ohenhen (9) e Quartuccio (7p. e 7 assist). "Situazione Verri: purtroppo il mercato è chiuso da qualche settimana – afferma coach Aniello –. San Miniato ha giocato una grande partita in un campo difficile come quello di Faenza mettendo in difficoltà una squadra di altissima fascia. Oltre a tiratori come Venturoli, Cipriani e Guglielmi possono contare sulla duttilità e sui centimetri di Tozzi, Spatti ed Ohenen oltre alla regia di Quartuccio". "Il loro fattore campo – continua l’allenatore cartaio – ha dimostrato di contare tantissimo fino ad ora visto che le loro vittorie sono maturate tutte in casa. Per poter tornare a casa con due importantissimi punti dovremo scendere in campo con grande determinazione ed essere lucidi sia nelle situazioni offensive sia in quelle difensive". Coach, ci sarà più spazio per l’under Gianoli? "Gianoli si sta allenando bene ed è un ragazzo super anche come comportamento che apprezzo molto. Chiaro che nel ruolo 5 abbiamo già due altri giocatori in rotazione quindi non è facile per lui trovare spazio. Se la tua domanda è riferita alla possibilità di allungare le rotazioni, con le caratteristiche di giocatore interno che ha, Alessandro non ci permette di allungarci nel settore dove avremmo bisogno in questo momento. Gli incastri non sono facili".

Angelo Campioni