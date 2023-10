Ristopro, avvio alla grande: "Siamo stati aggressivi"

A Imola la Ristopro vince e convince, espugna il PalaRuggi per 62-75 e conquista i primi due punti. I ragazzi di Grandi dopo un primo parziale equilibrato nel secondo prendono il largo e gestendo il finale senza troppi problemi. I supporters al seguito possono essere soddisfatti per questo inizio di campionato con una vittoria che non era del tutto scontata. Su tutti un Centanni in gran spolvero che ha portato a referto un bottino di 20 punti con quattro triple, ma anche tutti gli atleti sono risultati determinanti (Stanic 13, Gnecchi 4, Bedin 12, Bandini 4, Rapetti, Negri 7, Granic 9, Giombini 6) e hanno contribuito al successo con un +13 che non ammette repliche. Della vittoria e dell’andamento del debutto imolese ne abbiamo parlato con il coach cartaio Federico Grandi.

"Abbiamo giocato una partita molto solida soprattutto a livello difensivo – afferma coach Federico Grandi – dove siamo stati aggressivi e attenti sul piano partita per tutti e 40 i minuti. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, ci siamo sporcati le mani lottando su ogni pallone e abbiamo sfruttato la nostra fisicità dominando la sfida a rimbalzo. In attacco abbiamo sfruttato bene le situazioni di transizione mentre a difesa schierata siamo stati poco precisi sulle esecuzioni dei giochi e a tratti abbiamo fermato un po’ troppo la palla, ma penso sia abbastanza normale in questo momento della stagione e sarà sicuramente una cosa su cui lavoreremo ".

"Negri – continua l’allenatore cartaio – ha subito una distorsione alla caviglia destra, i tempi di recupero saranno valutati in questi giorni dallo staff medico. La squadra è stata compatta nel sopperire alla sua assenza, tutti hanno dato il loro contributo e questo è stato uno degli aspetti più positivi. I giocatori con più esperienza hanno tracciato la strada e dato il giusto esempio di come si affrontano questo tipo di partite e i più giovani si sono fatti trovare pronti; Gnecchi, chiamato agli straordinari visto l’infortunio di Negri, ha difeso con grande energia e catturato 10 rimbalzi, Bandini ha giocato con personalità contribuendo in manera importante al break del secondo quarto".

"Era importante – conclude Grandi – iniziare col piede giusto, adesso torniamo a lavorare perché domenica abbiamo il nostro esordio casalingo e vogliamo farci trovare pronti. Dobbiamo lavorare bene perché ci teniamo molto a fare bene davanti ai nostri tifosi che anche a Imola ci hanno seguito in tantissimi e ringrazio per la grande spinta che ci hanno dato".

Angelo Campioni