Ristopro cerca subito il riscatto "Sono due punti importanti"

Dopo la sconfitta contro la General Contractor Jesi maturata negli ultimi minuti, i cartai domenica, alle 18 al Palachemiba di Cerreto d’Esi, affronteranno l’Halley Matelica. I fabrianesi di coach Aniello (Centanni 18 punti, Papa 17 rimbalzi) hanno guidato il derby per 35 minuti abbondanti, anche di nove lunghezze, ma nel finale Jesi, trascinata dall’ex di turno Marulli (23 punti), è stata più lucida e precisa sotto canestro uscendo dal Pala Triccoli con un importante successo. Nel frattempo l’Halley Matelica è stata autrice di un’impresa epica con i biancorossi, sotto di 16 a inizio terzo parziale, sono riusciti a cancellare il divario e nel finale hanno piegato Ancona regalandosi la terza vittoria consecutiva, la quinta nelle ultime sette partite. I fabrianesi contro i matelicesi sono attesi ad una prova d’orgoglio per mantenere inviolato il parquet amico. Coach a Jesi derby dominato per 35’, poi cosa è successo? "Beh, dominato mi sembra eccessivo – dice coach Aniello – però sono convinto che abbiamo fatto una buona gara per lunghi tratti, in un match anche iniziato con il piglio giusto. Il finale credo sia figlio di un mix tra un po’ di stanchezza, poca lucidità e bravura degli avversari. La cosa positiva è che comunque abbiamo avuto dei momenti di energia a rimbalzo d’attacco nei momenti finali, purtroppo questa volta senza mai riuscire a concretizzare, aspetto che in altre gare era risultato decisivo".

"Non so – continua l’allenatore – se riusciremo a essere al completo, ma poco importa, abbiamo bisogno di una prova importante contro una squadra in grande salute che sta vivendo un ottimo momento dal punto di vista dei risultati e del gioco espresso. Un roster lungo, ben allenato". "Saranno due punti molto importanti per la classifica – conclude Aniello –. Se pensiamo agli obiettivi che il club si è dato per ora stiamo andando meglio del previsto e ne siamo felici e orgogliosi, ma il campionato è ancora lunghissimo e ogni settimana ci sono insidie".

Angelo Campioni