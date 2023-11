Ristopro, due ko pesanti: "Il riscatto con il Roseto"

Dopo le tre vittorie consecutive in una settima sono arrivate due sconfitte. La prima casalinga da dimenticare in fretta contro Padova, la seconda in trasferta subita a Chieti con il rammarico che a 60 secondi dal termine Fabriano era tornata in partita, poi nel finale tante disattenzioni hanno contribuito a una sconfitta che si sarebbe potuta evitare. Chieti ha giocato una grande partita ma Fabriano ha fatto vedere che è un’ottima squadra. Un vero peccato gli ultimi due insuccessi. In questa carenza di risultati domenica i cartai che in graduatoria sono fermi a 12 punti sono attesi da un impegno difficile di fronte al proprio pubblico per affrontare il Roseto che è al secondo posto a 16 punti dietro Ruvo di Puglia. Un impegno da prendere con le molle e possibilmente da vincere.

"Abbiamo giocato una buona partita - afferma coach Grandi - ci aspettavamo una reazione dopo il match di domenica scorsa e i ragazzi hanno giocato con lo spirito giusto, mi sono piaciuti. Abbiamo pagato troppe distrazioni difensive nei primi due quarti, dove abbiamo concesso tiri aperti ai loro specialisti e subito troppo a rimbalzo. La prestazione dei ragazzi mi è piaciuta, abbiamo ancora delle cose da sistemare, soprattutto a livello difensivo dove subiamo ancora troppo soprattutto nei quarti iniziali. Dopo l’intervallo abbiamo avuto una reazione importante a livello difensivo, giocando un ottimo terzo quarto da quel punto di vista. La partita è stata sempre punto a punto e si è risolta per episodi, noi abbiamo sbagliato tiri aperti e ben costruiti mentre loro sono stati bravi nell’ultimo quarto a segnare tanto". "Testa già alla prossima - continua l’allenatore cartaio - partita con Roseto, in casa: vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi, tra le mura amiche, mantenendo questa voglia e questo spirito. Domenica ci aspetta una partita tosta ma al tempo stesso molto stimolante. Loro sono una vera corazzata, hanno grande fisicità con tanti esterni che possono coprire diversi ruoli e giocatori di talento come Manzaris e Poletti che poco c’entrano con questa categoria".

Angelo Campioni