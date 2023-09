Ristopro e General Contractor in un girone di ferro: l’obiettivo è quello dei playoff

Si avvicina l’inizio di un campionato nuovo, ma pieno di grandi firme. Una sola settimana al via della prima edizione della B Nazionale, la più importante delle due categorie in cui al termine dello scorso campionato si è scissa la vecchia B unica: l’altra è la B Interregionale (con Senigallia ed Ancona), di fatto ora una quarta serie. General Contractor Jesi e Ristopro Fabriano mettono a punto gli ultimi schemi prima dell’avvio dei campionati del primo ottobre. Entrambe sono inserite nel girone B: Jesi inizierà in casa con Roseto, Fabriano in trasferta contro l’Andrea Costa Imola. Proprio Roseto è attesa come una delle big della categoria e per la General Contractor sarà un debutto di fuoco: gli abruzzesi hanno firmato il colpo più clamoroso di tutto il mercato cadetto ingaggiando Vangelis Mantzaris, play-guardia greco di 33 anni che con l’Olympiakos Pireo ha vinto, e non da comprimario, due Eurolega (oltre 400 partite giocate nella più importante competizione europea), una Coppa Intercontinentale e tre campionati greci.

Per lui anche esperienze ai massimi livelli in Russia ed Israele e oltre 150 presenze nella Grecia, con la quale ha giocato Europei, Mondiali ed Olimpiadi. Una presenza quella di Mantzaris che dà lustro al torneo cadetto dove anche l’altra abruzzese, Chieti (con l’ex Fabriano Del Testa), Faenza (giustiziere proprio della Ristopro in Supercoppa, anche qui c’è un ex biancoblù, Papa), Ruvo di Puglia (con l’ex Scavolini Traini e l’ex jesino Leggio) possono recitare un ruolo da protagoniste. Squadre materasso comunque non se ne vedono e sarà lotta dura per centrare i playoff (prime otto). Un ruolo vitale lo giocherà la presenza degli stranieri, quest’anno possibile: se Mantzaris è il nome illustre, curiosità per verificare l’impatto degli altri, decisamente meno noti.

Andrea Pongetti