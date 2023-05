Ristopro, impresa storica "Ora recuperiamo le forze"

Impresa epica di una stoica Ristopro che di fronte al pubblico delle grandi occasioni ha battuto per 3 a 1 il fortissimo Roseto raggiungendo la finale play off che giocherà contro la Luiss Roma, un’altra formazione ben attrezzata per raggiungere la serie A2. Quaranta minuti di grande pallacanestro con i ragazzi del presidente Di Salvo hanno preparato e interpretato la gara in modo perfetto e alla fine il grande cuore e l’amore per questa società ha fatto il resto. Alla fine pacifica invasione con tanto entusiasmo dei tifosi che hanno abbracciato e portato in trionfo i propri beniamini.

I biancoblù hanno dimostrato di avere dei ragazzi incredibili che nelle difficoltà riescono a dare sempre il meglio di loro stessi. Hanno affrontato gli avversari senza Verri (ormai lontano dal parquet da moltissimo tempo) e senza Petracca infortunatosi dopo 8’ di gara3, ma negli ultimi minuti hanno dovuto fare a meno anche di Stanic e Papa usciti per 5 falli. Superata la semifinale, Fabriano affronterà nella finale playoff la Luiss Roma. Prime due gare nella capitale, poi le altre due in casa e la bella lontano dal proprio pubblico. La squadra ha speso moltissimo, quindi questa settimana dovrà recuperare le forze per affrontare un team che ha tutte le carte per salire di categoria.

"In questo momento – afferma coach Daniele Aniello – al di là della Luiss noi dobbiamo di nuovo e a maggior ragione recuperare le forze perché questa serie è stata super, super dispendiosa. Già partiamo senza Verri e anche senza Petracca la rotazione è ridotta al minimo e di conseguenza prima dobbiamo pensare a noi stessi, cercare degli equilibri che paradossalmente è più facile trovare in una partita sola rispetto ad una serie intera, dove magari marcare alcuni difetti strutturali sarà più difficile, ma noi ci proveremo al cento per cento". "La Luiss – continua l’allenatore – è una squadra che va ha un ritmo altissimo, una rotazione lunghissima, forse una delle più lunghe in assoluto. Ha punti di riferimento chiari con Pasqualin, D’Argenzio e Fallucca sugli esterni".

"E’ una squadra – conclude Aniello – aggressiva anche difensivamente. Anche noi dobbiamo riuscire ad abbassare il ritmo e imporre il nostro come abbiamo fatto anche con Roseto". L’infortunato Petracca, a fine gara in mezzo al campo a festeggiare e in lacrime con le stampelle sui social scrive: "Beh si, ho pianto più volte in questi giorni, ho pianto per Andre, ho pianto per tutte le belle parole spese per lui da tutti, ho pianto per questa vittoria, insomma, chiederò la residenza in questo splendido posto, dove le persone sono vere, come in pochi posti in Italia. Grazie Fabriano, "cu tuttu lu core". La forza non deriva dalle capacità fisiche ma da una volontà indomita. Oggi anche per Andre, ForzaFabriano".

Angelo Campioni