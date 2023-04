Ristopro, infortunio e stagione finita per Patrizio Verri

FABRIANO

Era nell’aria, ma è arrivata come un fulmine a ciel sereno il comunicato ufficiale della Janus Fabriano del grave infortunio subito da Patrizio Verri (nella foto), pedina fondamentale fino a due settimane fa che ha fatto la fortuna, insieme ai suoi compagni, di questo ottimo campionato. E’ un vero peccato per i colori biancoblù perdere un elemento così importante che nei momenti decisivi è stata l’arma in più di questa squadra che in questo momento viaggia al terzo posto in classifica nel girone C dietro Rieti e Faenza. "La Ristopro Janus Fabriano – si legge nel comunicato – intende informare i propri tifosi in merito all’infortunio del proprio tesserato Patrizio Verri, occorso nelle scorse settimane. Un incidente fortuito in allenamento ha portato Patrizio ad effettuare analisi più approfondite. Purtroppo, la risonanza magnetica ha evidenziato una lesione al legamento crociato anteriore, che costringerà il nostro numero 9 a un’operazione e ad una lunga riabilitazione. La sua stagione termina pertanto in anticipo. L’intera società intende porgere il più grande in bocca al lupo a Patrizio per una veloce guarigione ed un pronto recupero, ringraziandolo per la dedizione, professionalità e umanità dimostrata in questa stagione. Ti aspettiamo presto sul parquet, Pat".

Angelo Campioni