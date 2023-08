Ristopro Janus Fabriano, Gianluca Merloni nuovo GM: domani via alla stagione di Basket

È stata un’estate molto calda per la Janus basket Fabriano che, dopo il magnifico campionato concluso con la finale playoff persa per un niente contro la Luiss, ha rivoluzionato staff societario, tecnico e rinnovato per 810 la squadra completando un roster che può ben figurare nel campionato di serie B d’Eccellenza. La stagione della Ristopro Janus Fabriano prenderà il via domani. Il raduno è ormai una tradizione che ogni anno riunisce i tanti tifosi biancoblù. Dopo le visite che si svolgeranno in mattinata nel pomeriggio (18.15) sarà la volta della Palestra Mazzini dove dopo una riunione tra staff, società e giocatori, i tifosi avranno la possibilità di conoscere i componenti della Ristopro versione 202324. Una squadra con degli ottimi ed esperti senior (Stanic e Centanni, Negri, Granic, Bedin, Bandini, Gnecchi, Rapini, Rapetti, Giombini) che dovranno far emergere i talenti dei giovani arrivati alla corte di coach Grandi.

Nel frattempo in casa continua la campagna abbonamenti lanciata mesi fa dal presidente Di Salvo. Completato il roster, la Ristopro dovrebbe aver concluso anche l’assetto societario con l’arrivo di Gianluca Merloni che sarà il nuovo general manager dei biancoblù. Da sei anni nel Cda della società cartaia Gianluca ha trascorso innumerevoli vicissitudini al fianco della Janus, dimostrando sempre dedizione, impegno e preparazione. Il suo contributo ora volgerà nel ruolo di gm, potendo così mettere a frutto tutta l’esperienza accumulata in queste stagioni e nel suo ambito lavorativo. Lunedì inizierà la nuova avventura per una Janus che proverà in tutti i modi a raggiungere la salvezza e centrare l’obiettivo playoff.

a. c.