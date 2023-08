Ristopro "L’obiettivo sarà quello dei playoff"

Conclusa la campagna acquisti, e relative cessioni, la Janus Ristopro Fabriano che prenderà parte al campionato di serie B d’Eccellenza (Elite) inizia a preparare le prossimi fasi che la porterà al debutto stagionale con la prima gara ufficiale di Coppa Italia per poi farsi trovare pronta il primo ottobre per iniziare il campionato dove affronterà l’Andrea Costa Imola che si concluderà il 28 aprile quando Fabriano scenderà sul parquet per affrontare in trasferta il San Vendemiano.

Quasi tutto nuovo in casa Janus: allenatore, vice e preparatore atletico e ben otto decimi degli atleti che nella scorsa stagione hanno portato la squadra ad affrontare la finale play-off contro la Luiss Roma.

Sono stati confermati solo due atleti i più esperti come Stanic e Centanni, mentre sono arrivati alla corte del presidente Di Salvo molto giocatori esperti ma anche tanti giovani talenti che vorranno dimostrare di essere pronti per affrontare un campionato così lungo e difficile.

Il roster per la stagione 2324 è così composto: Stanic, Centanni, Negri, Granic, Bedin, Bandini, Gnecchi, Rapini, Rapetti, Giombini.

Con coach Federico Grandi abbiamo analizzato il presente e il futuro della Ristopro che dovrebbe iniziare il raduno a metà agosto.

Ancora in alto mare il palasport Fabriano giocherà le partite casalinghe al Pala Chemiba di Cerreto d’Esi.

"Sarà – esordisce coach Federico Grandi – prima di tutto un campionato nuovo, con un tasso tecnico e fisico molto alto. Ci sono tanti aspetti che incideranno come le trasferte più lunghe, 6 turni infrasettimanali e la presenza di un giocatore straniero. Dalla composizione dei vari roster salta all’occhio il fatto che non ci saranno squadre così dette ‘materasso’ perché il livello medio è veramente alto, poi come sempre sarà il campo ad indicare i reali valori".

"La supercoppa – continua l’allenatore fabrianese – la considero da sempre un avvicinamento al campionato, poi ovviamente parliamo di partite ufficiali e che quindi vanno rispettate ed affrontate col giusto spirito. Ma visto che si giocherà in un periodo di prestagione dove si è in piena fase di costruzione dell’identità di squadra non ci affideremo a ‘scorciatoie’ pur di ottenere una vittoria. È sempre molto complicato darsi un obbiettivo quando ancora non si sono viste sul campo le squadre, a maggior ragione in un campionato nuovo e difficile come questo".

"Sicuramente – è sempre coach Grandi che parla – raggiungere i playoff sarebbe un bel traguardo, ma il vero obbiettivo rimane quello di arrivare a giocare la miglior pallacanestro possibile e di provare a lottare alla pari con tutti… poi si vedrà. Siamo sicuramente soddisfatti del roster che siamo riusciti a costruire, un ottimo mix tra giocatori di esperienza e altri futuribili, che avranno spazio per poter crescere. Sarà importante riuscire fin da subito a trovare i giusti equilibri, con i ragazzi più giovani che dovranno garantirci freschezza, dinamicità e quel pizzico di sana ‘incoscienza’ di cui avremmo bisogno mentre i senior dovranno dare solidità ed essere pronti a prendersi le responsabilità nei momenti chiave delle partite".

"Sono un allenatore – conclude il neo-coach della Ristopro – che cura molto la fase difensiva, voglio che la squadra abbia da subito una forte identità difensiva e che sia pronta a sacrificarsi e ad aiutarsi dietro. Poi ovviamente bisogna essere concreti anche in fase offensiva, abbiamo più giocatori con talento e punti nelle mani e lavoreremo per trovare le giuste soluzioni tattiche. I voti davvero non mi piacciono, come ho già detto prima sarà un campionato davvero duro e solo il campo potrà indicare i reali valori sul parquet".

Angelo Campioni