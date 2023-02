Ristopro, sfida ad alta quota "Partita delicata con Faenza"

Dopo la vittoriosa trasferta della Ristopro contro Tigers Romagna per 66-93, i fabrianesi hanno confermato il buon stato di forma e consolidato il terzo posto in graduatoria con 26 punti, distanziando di sei lunghezze le tre dirette inseguitrici. Oggi alle ore 18 al Palachemiba di Cerreto d’Esi Fabriano affronterà Faenza che all’andata la sconfisse negli ultimi minuti. "E’ una partita molto difficile – afferma il dg Paolo Fantini – contro la seconda forza del girone. Una squadra forte, esperta e con un roster con tante scelte per coach Garelli, che è stata allestita per salire in A2. Una partita dove non partiamo da favoriti, contando però sulla compattezza dei nostri ragazzi e soprattutto sul fattore campo, ci auguriamo che il nostro pubblico venga numeroso e ci spinga per l’ennesima volta". "Il ciclo di partite – continua Fantini – che si avvicina da qui alla pausa della coppa Italia sarà determinante per la classifica e per consolidare il piazzamento attuale. Ritengo che essere attualmente tra le prime 4, in un girone così competitivo – conclude il dirigente – è la dimostrazione del grande lavoro svolto dai coach e dai ragazzi. Stiamo andando oltre le previsioni e il merito è tutto di questo gruppo".

Dopo le dichiarazioni della società ecco il commento tecnico di coach Aniello: "Faenza è senza alcun dubbio una forte candidata non solo ad arrivare tra le prime quattro ma anche alla promozione in A2. Ben allenata e con un roster lungo e completo dove si possono permettere di partire dalla panchina con due giocatori del calibro di Vico e Aromando. Inoltre hanno subito sopperito all’infortunio di Molinaro con l’acquisto di Morciano da Palermo a dimostrazione delle loro forti ambizioni".

"Sarà una partita molto delicata – conclude l’allenatore cartaio – che va affrontata con la massima attenzione ma anche e soprattutto con grinta e tanta energia. Due punti che potrebbero essere molto importanti per il raggiungimento dell’obiettivo che ci siamo dati in estate".

Angelo Campioni