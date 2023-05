Ristopro straripante cala il bis a Roseto Ora il match ball venerdì tra le mura di casa

roseto

83

ristopro fabriano

92

LIOFILCHEM : Dincic 13, Morici 7, Amoroso 16, Di Emidio 12, Nikolic 2, Zampogna 13, Natalini, Seck 5, Santiangeli 15. N.e.: Giansante, Cichella, Fiusco. All. Quaglia

RISTOPRO FABRIANO: Papa 17, Centanni 17, Stanic 24, Fall 10, Petracca 13, Gulini 8, Azzano 3, Gianoli. N.e.: Onesta, Carsetti, Verri. All. Aniello

Arbitri: Cassiano e Silvestri di Roma) PARZIALI: 23-25; 41-49; 60-71; 83-92

: tiri da 2 1934, da 3 1132; liberi 1216, rimbalzi 33(offensivi 12), assist 8. FABRIANO: tiri da 2 2342, da 3 1016, liberi 1619, rimbalzi 31 (offensivi 5, Papa 9), assist 13 (Centanni 4).

Una straripante e strabiliante Ristopro Fabriano vince sul campo di Roseto e si porta sul 2 a 0. Una partita giocata e vinta dai cartai (83-92) senza sbavature e con una percentuale dal campo del 56% da alla società di Fabriano la possibilità di portarsi sul 3 a 0 già venerdì al Palachemiba di fronte al pubblico amico. I cartai bravi in gara1 sono stati perfetti nel secondo match, raggiungendo anche un massimo vantaggio di +18. Grandissima la prova del collettivo che ha portato ben 5 atleti in doppia cifra (Stanic 24p., Centanni e Papa 17 e 9 rimbalzi, Petracca 13 e Fall 10 e 5 rimbalzi). Una partita dominata dal primo fino all’ultimo minuto

Inizio primo quarto scintillante dei fabrianesi che, giocando una grande pallacanestro, prende le distanze da Roseto con Centanni, Azzano e Stanic con Fabriano a +5 (2-7) al 3’. Al 4’ il vantaggio sale a +12 (3-15), poi 5 punti di Amoroso e Roseto a -7 al 6’ (8-15). Nel finale i locali rimontano fino a -4 (18-22) al 9’ per chiudere allo scadere con la tripla di Zampogna che da a Roseto il -2 al 10’ (23-25). Nel secondo quarto le difese prendono il sopravvento sugli attacchi, ma nonostante questo Fabriano torna a +7 (25-32) al 13’. Di Emidio 4 punti e i locali riducono lo svantaggio a -3 (29-32). Fabriano non molla e si riporta a +11 al 17’ (32-43). Roseto prova ad accorciare le distanze, ma Fabriano resiste e va all’intervallo con un +8 (41-49). Dopo l’intervallo Fabriano vola a +18 (43-61) al 23’ con il trio delle meraviglie Papa (6)-Centanni(5)-Stanic e +21 al 27’ (48-69) con il 68,3% dal campo. Roseto con un parziale di 12-2 riduce lo svantaggio a -11 (60-71) al 30’. Black-out iniziale nell’ultimo quarto di Fabriano che difende male e attacca peggio, Roseto cresce in modo esponenziale e al 33’ raggiunge il -3 (65-71). Parziale di 7 a 0 con Stanic e Petracca e Fabriano torna a +10 al 35 (68-78). Nei minuti finali Roseto sbaglia e la Ristopro vince con merito gara2 (83-92).

Angelo Campioni