Ristopro, terzo posto sicuro

La Ristopro perde in trasferta a Fiorenzuola, ma la concomitante sconfitta di Jesi, è riuscita a dare alla formazione cartaia il terzo posto in classifica con due settimane di anticipo dalla conclusione della regular season.

Una stagione perfetta quella fin qui disputata dai ragazzi di coach Aniello che pur tra mille problemi fisici si sono assicurati l’accesso ai play off. Domenica di fronte al pubblico amico Fabriano sarà di scena al Pala Chemiba per mantenere il campo inviolato e per affrontare la Virtus Imola che nell’ultima giornata ha superato la Tiger per 79-54 e che ha chiuso l’incontro con tre uomini in doppia cifra Mladenov (20), Aglio (13) e Morara (10).

Oltre a loro molto bene anche Carta (8), Siciliani, Tommasini, Galassi, Dalpozzo e Alberti.

"Avremmo voluto festeggiare il terzo posto con una vittoria a Fiorenzuola – afferma coach Daniele Aniello –, non è arrivata però siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto fino a questo momento. La partita di domenica contro la Virtus Imola che ha bisogno assolutamente. Scenderà a Fabriano una squadra che già di per sé gioca un ritmo molto alto, ha delle punte offensive che riescono a creare vantaggi nei primi secondi come Mladenov e Galassi, quindi a maggior ragione arriveranno ‘carichi’ per giocare una partita a 100 all’ora. Noi dobbiamo assolutamente cercare di avere nei primi secondi un impatto difensivo delle nostre azioni e questo sarà sicuramente la chiave della partita".

"Imola – continua l’allenatore fabrianese – a parte l’ex Tommasini che è un giocatore super per la B ha appunto Galassi e Mladenov che sono i loro due migliori realizzatori. Sotto canestro Vigori e Morara sono giocatori interni di spessore per questo campionato e Aglio che ha vinto il campionato con loro lo scorso anno, che è un ala duttile in grado di essere pericoloso fronte a canestro e Magnoli che è un esterno fisico che riesce spesso essere incisivo contro il pari ruolo avversario".

"Per quanto riguarda i play off – conclude il coach fabrianese Aniello – non si sa ancora molto però dovremmo giocare contro Roseto o Ruvo di Puglia e Luiss. In questo momento Ruvo è quasi improbabile mentre invece e quasi sicuro che affronteremo una squadra tra Roseto e Luiss Roma".

Angelo Campioni