Risultati, classifica e prossime partite

Alla ripresa del torneo di B1 femminile (girone D) si giocherà il derby tra Jesi e Clementina. Appuntamento a sabato 15 aprile, al PalaTriccoli, con fischio d’inizio alle ore 18. Due i punti che separano le due formazioni, con Jesi che cercherà di allungare in classifica. Le due compagini arrivano da due tiebreak: vinto da Jesi, mentre la Clementina ha solo sfiorato il colpaccio contro la seconda in classifica. All’andata vinse Jesi in quattro set. B1 femminile (girone D), 22^ giornata. Altri risultati: Ravenna-Imola 2-3, Modena-Campagnola Emilia 0-3, Bologna-Forlì 3-2, Corridonia-Trevi 1-3. Ha riposato: Cesena. Classifica: Bologna 57; Altino 45; Imola 36; Ravenna 33; Forlì 32; Cesena, Campagnola Emilia, Jesi e Trevi 30; Clementina 28; Corridonia 25; Tieffe Modena 12; Volley Modena 8. Prossimo turno. 15042023: Jesi-Clementina (ore 18), Campagnola Emilia-Imola, Trevi-Volley Modena, Forlì-Ravenna, Corridonia-Cesena, Altino-Bologna. Riposerà: Tieffe Modena.