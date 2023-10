"Risultato condizionato. Persi due punti preziosi"

"La partita perfetta? Non esiste". Silvia Marziali, 35 anni arbitro internazionale di pallacanestro (guardate il video in onda su Sky è molto istruttivo) ribadisce concetti già noti. Il basket (3 arbitri per 10 giocatori) è in assoluto lo sport più difficile da arbitrare. L’errore dunque fa parte del gioco concordano direttori di gara, giocatori, tecnici e qualche volta anche i tifosi. Può capitare in ogni momento della partita ma difficilmente i fischi sbagliati, anche perché di norma equamente divisi tra le contendenti, incidono sull’esito finale. Il problema sorge quando l’errore capita a una manciata di secondi dalla sirena e il fischio, o il non fischio, decide vinti e vincitori. E’ successo alla General Contractor allo spirare della sfortunata (eufemismo) trasferta pugliese di domenica.

Daniele Ciaccafava titolare della General Contractor main sponsor dell’Academy la partita l’ha vista da casa: la sua reazione alla bomba di Jackson?

"Ho dato un pugno sul tavolo, ho spaccato due bicchieri!".

Sicuramente sulla sua più che comprensibile reazione avranno inciso i trascorsi da arbitro, una piramidale infrazione di passi e doppio palleggio, incredibilmente non sanzionata.

"Lo dico senza peli sulla lingua, per me il fischietto di turno ha avuto paura non ci sono altre spiegazioni. Ho riguardato l’azione venti volte l’arbitro era perfettamente e correttamente in linea tra attaccante e difensore non può non aver visto quello che è successo e ha sbagliato due volte: se Jackson avesse commesso passi a causa del contatto con Marulli, l’arbitro avrebbe dovuto fischiare fallo contro il nostro giocatore, se invece ha giudicato corretto l’intervento di Marulli avrebbe dovuto fischiare a Jackson la successiva, clamorosa doppia infrazione visto che oltre ai passi aveva anche palleggiato con entrambe le mani. Un furto che lascia senza parole, i tre secondi più importanti della gara, non puoi permetterti di sbagliare".

Rabbia e rammarico per due punti pesanti che non potranno non pesare sull’esito finale di un campionato mai così equilibrato.

"Mi astengo dal dare giudizi dopo un mese di campionato, figuriamoci dopo una singola partita: le conclusioni si tirano alla fine ma è fuor di dubbio che questi due punti non mancheranno di avere un peso specifico significativo al momento dei bilanci finali. Ricordate l’anno scorso? Vincemmo una grande partita con Firenze e i due punti persi successivamente a tavolino ci impedirono di arrivare quarti".

E domenica altra trasferta a San Vendemiano.

"Con questa avremo affrontato cinque tra le più forti del campionato, vorranno riscattare la sconfitta di Mestre ma noi abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari con chiunque. E senza certe ‘sviste’ magari anche di vincerle…".

Gianni Angelucci