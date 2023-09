Ritorna il torneo ’Il Mare nel Canestro’. Il basket rende omaggio a Dino Maestri

Torna, dopo quattro anni di assenza, un appuntamento classico del basket estivo, il torneo Il Mare nel Canestro. Oggi e domani il PalaPanzini di Senigallia ospiterà una due giorni con quattro formazioni di serie B Interregionale, a partire dalla Goldengas, società organizzatrice e padrona di casa. Le altre tre squadre sono Porto Recanati, Pisaurum Pesaro e gli abruzzesi del Roseto 2020: tutte e quattro militeranno nel girone E di serie B Interregionale, dove sono inserite otto marchigiane e quattro abruzzesi e dunque dall’1 ottobre – data di inizio del campionato – si ritroveranno di fronte con due punti in palio ben più pesanti. Resta tuttavia un test importante quello senigalliese, soprattutto per la Goldengas che fino ad ora ha giocato soltanto una amichevole, sempre a Senigallia e contro una pari categoria, la giovane Stamura Ancona (priva di ben quattro giocatori), battuta una settimana fa 85-52 in uno scrimmage con punteggi azzerati ad ogni quarto. Porto Recanati e Roseto poi sono due quintetti di fascia alta, e per una Goldengas che punta ad un torneo di vertice sarà importante testare il livello con avversari ugualmente ambiziosi. Prima però c’è il Pisaurum, avversario della seconda semifinale prevista per questa sera alle ore 21; nella prima semifinale, alle 18.30, Porto Recanati-Roseto. Domani le finali per il terzo e il primo posto: quella per il bronzo tra le perdenti si gioca alle 18, quella per la vittoria del torneo tra le vincenti odierne alle 20.30. Sarà la diciassettesima edizione del torneo nato oltre due decenni fa: per alcuni anni al quadrangolare avevano partecipato squadre di serie A, con un albo d’oro di grande prestigio; poi, l’evento precampionato ha visto al via formazioni di serie B, rimanendo comunque un appuntamento fisso al 2019, quando vinse la Goldengas, che dunque è campione in carica. Dopo quattro anni di stop, ecco la decisione di riproporre Il Mare nel Canestro, con Dino Maestri nel cuore: il torneo infatti è anche la prima edizione del memorial intitolato allo storico fondatore e presidente della Pallacanestro Senigallia, scomparso a giugno. "Una personalità che ha svolto un ruolo fondamentale nella nascita e nella crescita del basket a Senigallia, doveroso ricordarlo", evidenzia l’attuale presidente biancorossa Sonia Fileri. I premi individuali del torneo (miglior giocatore, miglior realizzatore e miglior giovane) omaggeranno Fulvio Ciarloni, altro dirigente e storico punto di riferimento del basket locale, scomparso in un incidente stradale nel 2016. Prezzi d’ingresso fissati a 5 euro: col biglietto giornaliero si vedono due partite. Non pagano under 12 e i tifosi della Goldengas che hanno già sottoscritto l’abbonamento.

Andrea Pongetti