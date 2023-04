Robur Osimo lanciatissima, adesso la finale

La C Gold maschile di pallacanestro è arrivata ormai al momento cruciale della stagione con le finali play off. Le semifinali hanno determinato senza indugi le sei vincitrici, che non hanno neanche avuto bisogno di ricorrere a gara 3 per staccare il pass. Osimo sovrasta Porto Sant’Elpidio con distacchi importanti sia all’andata che al ritorno. Il tutto senza Suppi (piccolo stiramento all’adduttore) e David, che non gioca da un mese e che rientrerà comunque domenica prossima. Civitanova fatica un pochino a Jesi, grazie alla grande verve dei ragazzi di Masini, ma alla fine supera l’ostacolo in gara due. Bramante Pesaro che ha avuto forse il match più complicato, a Foligno. Gara fisica e con punteggio basso, risolta comunque dalla squadra di Nicolini grazie a un super Crescenzi e pass per il finale staccato dopo due sole gare. Il Pisaurum elimina abbastanza agevolmente una Sutor rimaneggiata che si aggrappa ai suoi bomber Rupil e Falzon e alla spinta del pubblico della sempre calda Bombonera ma Montegranaro alla fine non riesce nell’impresa di trascinare la seria alla bella. Bini è l’uomo in più per i pesaresi. Vita facile per Portorecanati, che fa sue le due sfide con Todi, senza grandi problemi. Gamazo e Cipriani calano il ventello, ma i ragazzi di coach Scalabroni sono più completi e compatti e non lasciano scampo agli umbri. Valdiceppo è la sesta finalista, dopo aver sconfitto Montemarciano. 17 e 14 punti di distacco nei due incontri fanno capire che la compagine di Ambrosini è stata superiore, nonostante un Maggiotto in grande spolvero tra le fila avversarie.

Nel prossimo week end inizierà dunque la serie finale. Sabato alle 19 si affronteranno Bramante e Portorecanati. Domenica Civitanova - Pisaurum si giocherà alle 18,30 e Osimo contro Valdiceppo alle 18. Tutte sfide molto interessanti, fra le prime sei della regular season, nelle quali c’è da scommettere che non ci saranno risultati scontati. La formula di quest’anno prevede che le prime due gare si disputeranno a casa della miglior classificata, mentre le altre due a campi invertiti. L’eventuale bella ancora nel palas della migliore. Gara due si giocherà in contemporanea, mercoledi 3 maggio alle ore 21.

Marcello Morichi