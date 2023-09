Rocchetti e Pistola tricolore: vittoria a Trieste e Ancona

Un fine settimana da ricordare per il tennis femminile anconetano. La chiaravallese Sofia Rocchetti del Tennis Tolentino conquista il suo primo titolo Itf in carriera: il torneo 25mila dollari a Trieste. Rocchetti, classe 2002, trionfa grazie al successo in finale in due set contro la più esperta croata Iva Primorac superata per 7-6, 6-1. "Perché no?! First 25k Title. Perché è bello sentirsi così… sporchi, stanchi ma felici. Si parlo al plurale per tutti quelli che non hanno mai smesso di credere in me e per coloro che credendoci un po’ meno mi hanno portato a dare quel qualcosa in più ogni giorno e questa settimana ‘rollercoaster’ ne è stata la dimostrazione. Si torna a lavoro e a mangiare schifezze (non troppe)" il post social e scherzoso di Rocchetti che a fine luglio aveva sfiorato il successo a Casablanca.

E così la ragazza marchigiana scala posizioni in classifica, salendo al numero 489 delle classifica Wta. Da Rocchetti a Ilary Pistola. Quest’ultima, classe 2008, atleta del Coopesarotennis si laurea per la seconda volta consecutiva campionessa italiana, stavolta nella categoria under 15, dopo la vittoria dell’anno scorso a Casale Monferrato. Pistola concede il bis di scudetti trionfando al Tennis Club Schio dove si sono disputati i tricolori. Sui campi veneti Pistola costruisce un altro capolavoro superando nell’atto finale la lombarda Carla Giambelli per 7-6(4), 6-2. Pistola sfiora il successo anche in doppio al fianco della romana Fabiola Marino: a vincere il titolo sono la siciliana Alessandra Fiorillo e l’umbra Francesca Galli al terzo set. I complimenti alla giovane Ilary, allenata da coach Andrea Ramundo, arrivano sui social anche dall’Istituto di istruzione superiore A. Panzini di Senigallia: "Al Panzini crescono grandi campioni! Complimenti alla nostra Ilary Pistola prossima a iniziare il secondo anno del corso Tecnico Economico per il Turismo opzione sport e benessere per aver conseguito per la seconda volta il titolo di campionessa italiana under 15 di tennis a Schio".