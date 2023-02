Rocco Siffredi in tribuna con ’Gimbo’ Tamberi

Si è visto ieri, anche se solo da spettatore, al PalaIndoor, anche il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi, padrone di casa, che ha saltato la stagione al coperto per concentrarsi solo su quella outdoor. Ma anche un certo Rocco Siffredi non è passato inosservato: era al palazzetto per tifare suo figlio, Leonardo Tano, protagonista nelle gare di velocità e vincitore della prima batteria nei 60 ostacoli per poi chiudere quarto in finale. Insomma quello di ieri è stato un pomeriggio show nell’impianto di via della Montagnola, il primo di due consecutivi visto che è anche oggi non mancherà lo spettacolo nel palas dorico in occasione della seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti. Non è mancata la foto tra Gianmarco Tamberi e Rocco Siffredi, ricercatissimo per i selfie al PalaIndoor, che poi applaude suo figlio dalla tribuna. Gimbo e Rocco si conoscono da tempo visto che nel corso della pandemia, durante il lockdown, hanno intrattenuto anche una diretta social su Instagram alquanto divertente.