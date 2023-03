Romagnoli galvanizzati dal colpaccio di Olbia

Il colpaccio del Nespoli nello scontro diretto contro l’Olbia ha dato nuova linfa all’Imolese, che è prepotentemente tornata in corsa per una salvezza senza passare attraverso i playout: si prospetta quindi una trasferta ancora più insidiosa per l’Ancona, che arriverà al Galli consapevole di avere sì un tasso tecnico di gran lunga superiore rispetto ai romagnoli, ma anche di trovarsi di fronte ad un avversario piuttosto rognoso. Il match dell’andata lo vinsero di misura i dorici grazie al gol di Mattioli, ma era un avversario di tutt’altro tenore: la formazione rossoblù annaspava infatti tra i bassifondi della classifica e quest’anno ha già subito due avvicendamenti in panchina, con Mauro Antonioli che, dopo essere stato esonerato a novembre da Giuseppe Anastasi, è subentrato proprio ad Anastasi appena un mese fa. L’Imolese annovera i poco invidiabili primati di peggior attacco del torneo (soltanto diciannove gol fatti) e di squadra più battuta del girone (18 sconfitte), oltre a vantare la peggior differenza reti (meno ventisette). Ma, come detto, la vittoria di Olbia ha ridato vigore ad una squadra imbattuta da tre partite e che, al cospetto di una delle favorite del torneo, vorrà sicuramente fare la sua bella figura. "Rimanere con i piedi per terra": questo è stato il diktat imposto dal tecnico Antonioli, assistito come dal suo fedelissimo Ivan Piccoli (ex biancorosso), che lo segue ormai fin dai tempi di Ravenna. L’Ancona ha la necessità di blindare il quarto posto e di continuare a mettere pressione al Cesena, l’Imolese di tirarsi fuori dalle sabbie mobili: sfida molto interessante dunque e, a differenza di quello che può dire la classifica, per nulla scontata. Crederci è la parola d’ordine nel clan dell’Imolese, dopo un sabato che, al netto del successo della diretta concorrente Montevarchi, nella poule retrocessione non avrebbe potuto avere risultati migliori. Ora più che mai i rossoblù hanno irrobustito, battendo i sardi, la fiammella della speranza. In coda la classifica si è accorciata, al punto che la penultima del girone, appunto l’Imolese, non sarebbe al momento vittima della forbice di 8 punti nel raffronto con la quintultima, e potrebbe disputare gli spareggi. Davide contro Golia, come si diceva una volta, ma questa volta nessun verdetto può essere scontato: al punto che ad Imola, dopo le ultime incoraggianti prestazioni, cominciano davvero a sognare il colpaccio.

Gianmarco Minossi