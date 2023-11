Sabato al Del Conero arriva il Pontedera

Già aperta la prevendita per la partita di sabato al Del Conero contro il Città di Pontedera (fischio d’inizio ore 18.30): biglietti sul circuito Diyticket e nei negozi convenzionati. L’Ancona è tornata ad allenarsi ieri pomeriggio al Paolinelli. La sessione prevedeva: attivazione, lavoro aerobico e lavoro tecnico tattico. Differenziato per Gatto, Martina e Perucchini, che però non destano preoccupazioni in vista del match di sabato. Tre i giocatori in diffida tra i biancorossi: sono Gatto, Clemente e Martina. Oggi è prevista una sessione mattutina di allenamento, sempre nell’impianto del centro sportivo di Baraccola: dorici in campo alle 10 circa.