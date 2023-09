Sabato al Del Conero arriva la Juve Next Gen

Con la sfida di Cesena si aprirà un periodo bello intenso per l’Ancona, che tornerà in campo sabato sera alle 20:45 al Del Conero per sfidare la Juventus Next Gen (primo incrocio assoluto tra le due squadre). Poi una settimana di "stacco" per preparare l’impegnativa trasferta di Olbia: i dorici saranno di scena al Nespoli alle 14 di domenica primo ottobre. Tempo tre giorni e la squadra di Donadel affronterà nuovamente il Pineto in casa, in Coppa.