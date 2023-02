Sabato arriva la Reggiana capolista

L’Ancona ora è attesa da una grande sfida: sabato alle 17.30 al Del Conero arriverà la Reggiana capolista. Questi i prezzi dei biglietti: Curva Sud Settore Ospiti 10 euro + diritti di prevendita + comm.serv; Ridotto Donne - Over 70 e Under 18 (10 anni compiuti - 17 anni compiuti) 7 euro+ddp. + comm.serv (Acquistabile fino alle 19:00 del 03022023) Under 10 gratuito.

Curva Nord - Locali 10 euro +ddp. + comm.serv; Ridotto Ridotto Donne - Over 70 e Under 18 (10 anni compiuti - 17 anni compiuti) 7 euro +ddp. + comm.serv - Under 10 gratuito;

Tribuna Coperta Laterale 15 euro+ddp. + comm.serv ; Ridotto Ridotto Donne - Over 70 e Under 18 (10 anni compiuti - 17 anni compiuti) 10 euro +ddp. + comm.serv; Under 10 gratuito.

Tribune d’Onore D e E 20 euro+ddp. + comm.serv; Ridotto Donne e Over 70 15 euro+ddp. + comm.serv; Ridotto Under 18 10 euro+ddp. + comm.serv- Under 10 gratuito; Tribuna Coperta d’Onore Centrale 25 euro +ddp. + comm.serv; Ridotto Donne e Over 70 20 euro +ddp. + comm.serv; Ridotto Under 18

15 euro. Possibile acquistare online su Diyticket e nei punti vendita autorizzati.