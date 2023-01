Sabato c’è lo scontro al vertice Osimo sarà di scena a Molfetta

All’ultima giornata di andata è in programma per il girone E della B maschile il big match. Osimo sarà di scena a Molfetta, seconda contro la prima (sette i punti di differenza), con gli osimani che non avranno nulla da perdere, alla ricerca di un miracolo che a nessuna squadra è riuscito prima: conquistare punti contro i pugliesi che dopo dodici giornate sono a punteggio pieno. La Nef invece, reduce da una sconfitta, proprio contro un’altra formazione pugliese, Turi, cercherà di rialzare la testa. Fine settimana di trasferte in Puglia per le nostre squadre visto che sempre sabato Loreto scenderà a Turi, mentre domenica sarà la volta di Ancona a Modugno e Castelferretti invece a Castellana Grotte.

B maschile (girone E), 12^ giornata. Altri risultati: Volley 79 Civitanova-Castellana Grotte 3-2, Montorio-Potentino 2-3. Oggi: Lube Civitanova-Macerata.

Classifica: Molfetta 36; Osimo 29; Turi 28; Potentino 24; Macerata e Castelferretti 23; Ancona 19; Montorio 15; Loreto 13; Modugno 12; San Giovanni in Marignano e Lube Civitanova 9; Volley 79 Civitanova 5; Castellana Grotte 4. Prossimo turno (13^ giornata). 140123: San Giovanni in Marignano-Volley 79 Civitanova, Macerata-Potentino, Montorio-Civitanova, Molfetta-Osimo (ore 19), Turi-Loreto (18:30). 150123: Castellana Grotte-Castelferretti (ore 17:30), Modugno-Ancona (18).

Michele Carletti