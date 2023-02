"Sabini Castelferretti, serve determinazione"

"Massima determinazione". E’ quello che chiedono in casa Sabini Castelferretti ai propri ragazzi in vista dell’impegno odierno di campionato che vedrà la squadra di Fabbietti ospitare i giovani della Lube Civitanova. E’ match di campionato stasera (fischio d’inizio alle ore 21, posticipato per via delle convocazioni degli atleti della Lube nel Club Italia) al PalaLiuti di Castelferretti. Il terzo derby di fila per la Sabini, a livello regionale, il secondo di fila in casa, prima dei tre scontri diretti contro formazioni dell’Anconetano. Ma una alla volta. Quello di stasera sarà un derby da non sbagliare per i castelfrettesi. La Sabini finora non riesce a ingranare nel nuovo anno dopo un buon girone di andata. Giuliani e compagni non hanno ancora mosso la classifica viste le quattro sconfitte con appena due set vinti. L’ultima vittoria casalinga per la squadra castelfrettese risale al 26 novembre, un 3-0 rifilato a San Giovanni in Marignano.