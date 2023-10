Sabini in rimonta: seconda vittoria di fila

CASTELFERRETTI

3

LUBE

1

PARZIALI: 22-25, 25-17, 26-24, 25-16

SABINI CASTELFERRETTI: Violini 4, Gaggiotti 1, Giaccaglia (K) 9, Giuliani 3, Mancinelli 17, Mariotti, Pieroni, Pettinari G., Schiavoni 12, Mazzanti 9, Beni 10, Toccacieli 2, Marchetti (L1), Palazzesi (L2). All. Fabbietti-Silvestrini

LUBE CIVITANOVA: Spina 1, Piercamilli, Baldoni 6, Cremoni 20, Iurisci 13, Giacomini 13, Giani 4, Stambuco, Raccosta, Dolcini, Zara 1, Stella (L). All. Rosichini - Paparoni.

Arbitri: Perazzetti – La Torre

Seconda vittoria di fila e con lo stesso punteggio per la Sabini. Per Castelferretti arriva anche la prima vittoria casalinga in campionato con i biancazzurri che centrano i tre punti in rimonta, al PalaLiuti, contro i giovani della Lube. Il primo set lo conquista Civitanova. La Sabini soffre tanto in ricezione e in attacco. Tutt’altra musica negli altri parziali. La squadra di Fabbietti è più determinata e spinta da un pubblico numeroso e caloroso cresce d’intensità e di qualità. Alla fine tre punti fondamentali per Gaggiotti e compagni utili a risalire in classifica.