Sabini, terza vittoria di fila e sesto posto

CASTELFERRETTI

3

CIVITANOVA

1

Parziali: 28-26, 11-25, 25-17, 25-23

SABINI CASTELFERRETTI: Beni, Galdenzi, Giaccaglia, Giuliani, Toccacieli, Freddi, Santilli, Mancinelli, Mariotti, Pettinari, Rinaldi, Marchetti (L1), Palazzesi G. (L2). All. Fabbietti

VOLLEY ’79 CIVITANOVA: Bernacchini, Medei, Magnanini, Faini, Ramadori, Stefanelli, Maggini, Papa, Palazzesi L., Leoni, Caciorgna, Lucarini, Areni A.(L1), Areni C. (L2). All. Bernetti

Arbitri: Bonomo - Tullio

Terza vittoria di fila per la Sabini che si prende tre punti anche contro il Volley 79 Civitanova. "Sfatato il tabù Volley 79" fanno sapere dalla dirigenza castelfrettese visto che la Sabini torna a vincere in casa contro la formazione civitanovese dopo quasi cinque anni e dopo oltre venti in un campionato nazionale. Ci vogliono i vantaggi alla squadra di Fabbietti per aggiudicarsi il primo parziale per poi cedere nettamente agli avversari il secondo set. Uno schiaffo che fa bene a Giaccaglia e compagni che ripartono nel terzo set con tutt’altra determinazione imponendo il proprio gioco e continuando poi anche nel quarto set. Agganciata Ancona al sesto posto in classifica.