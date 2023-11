Saco e Cella giganti. Energe peperino. Paolucci pulisce tutto

Perucchini 7: grande salvataggio sulla conclusione ravvicinata di Longobardi, si ripete sulla punizione di Giampaolo, tiene in corsa l’Ancona. Clemente 6: bada soprattutto alla fase difensiva ma quando si sgancia mostra buone cose, anche nella ripresa.

Cella 6,5: la solita, estrema solidità in mezzo all’area, ingaggia con Melchiorri un grande duello.

Pellizzari 6,5: alcune chiusure provvidenziali, gioca una partita di estrema consistenza e attenzione. Agyemang 6: non sfrutta la sua velocità sulla fascia ma gioca rispettando i compiti affidati da Colavitto.

Saco 6,5: recupera palloni importanti, a inizio ripresa una sua azione irresistibile sulla destra fornisce l’assist a Spagnoli.

Gatto 6,5: una diga quando e dove serve, dà equilibrio alla manovra dorica. Paolucci 7: una spina nel fianco della difesa giallorossa, come quando costringe Ferretti al fallo da rigore.

Energe 6,5: il migliore in campo nel primo tempo, le iniziative che portano l’Ancona vicina al gol partono tutte da lui, cala nella ripresa.

Spagnoli 7,5: la solita partita di sacrificio, poi a inizio ripresa di tacco firma il suo quinto gol in biancorosso e poi raddoppia su rigore. Mattioli 6: una partita di sacrificio e di sofferenza, in cui è più importante in fase di interdizione che in area di rigore.

Cioffi 6: non è al meglio ma nella ripresa gioca per la squadra sacrificandosi sulla fascia.

Barnabà 6: una mezz’ora in cui dà solidità alla fase difensiva.

Peli 6: uno spezzone di partita per contribuire sulla fascia destra a dare densità al centrocampo dorico. Marenco ng:

All. Colavitto 7: terzo successo su tre partite in casa, c’è la firma del comandante sul successo nel derby. Importanti i cambi nella ripresa che mantengono la squadra lucida e compatta.

g.p.