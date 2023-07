Sacra famiglia, vetrina per futuri campioni

Solito straordinario spettacolo alla Bocciofila Sacra Famiglia di Osimo, presieduta da Renato Bellezza, per il Trofeo Antonella Gatti. La gara, giunta alla trentaquattresima edizione, è forse la competizione giovanile più prestigiosa e antica del panorama nazionale ed è inserita nel circuito Superprestige nazionale under 18 e under 15. Questa edizione del Trofeo Antonella Gatti assume ancora più prestigio, perché si è svolto all’indomani della conclusione degliEuropei Juniores di Roma e ha così visto la partecipazione di molti degli atleti titolati nella rassegna continentale. Sono 28 atleti gli atleti protagonisti nella categoria under 18, 39 in quella under 15 e 34 in quella under 12. Alla fine si contano tre vincitori marchigiani. Nell’under 18 vittoria di Aabid Anoir Malizia (Montesanto). Nell’under 15 oro per Matteo Martini (Ancona 2000).Nell’under 12 vittoria per Davide Sorcinelli (Metaurense Calcinelli). MOIE. Settimana di partite di alto livello alla Bocciofila Ermanno Campanelli di Moie per la ventesima edizione del Trofeo Adelio Priori, la settima con il marchio Itas Assicurazioni. Iscritte ben 97 formazioni, 22 delle quali di categoria A. Il successo va a due big della specialità come Giovanni Iacucci-Riccardo Campanelli (San Cristoforo Fano) che in finale hanno la meglio per 12-3 sui padroni di casa Araldo Ferrini-Enzo Amadio (E.Campanelli Moie). Terzi Michele Crudeli-Massimo Mosconi (Passo Ripe) sconfitti in semifinale per 12-3 da Iacucci-Campanelli. Quarto posto per Dagoberto Fioretti-Francesco Fabrizi (Jesina), battuti in semifinale 12-6 da Ferrini-Amadio. LORETO. Successo nella categoria AB nel 35° Pallino d’Oro di Camerino di David Torresi e Franco Sampaolo (Loreto) su su Simone Rossetti-Luca Miconi (XXIV Maggio Macerata). Terzo posto per Marco Traini-Giulio Viviani (Morrovalle), quarti Rosario Valori-Simone Giandomenico (Elpidiense). CHIARAVALLESE. Nel 16° trofeo Sforzacosta successo nella categoria B di Rolando Mengoni (Chiaravallese) con 70 giocatori protagonisti. Nella CD, 114 giocatori, argento per Gianluca Simonetti (Loreto).